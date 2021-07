Ah, ¿qué sería del mundo del entretenimiento actual sin el monopolio de Mickey Mouse?, muchas cosas serían distintas y quizás un crossover entre ‘Los Simpson’ y “Loki” de Asgard sería poco probable; sin embargo, la omnipotencia de Disney sale a relucir en el próximo cortometraje entre ambas marcas, aprovechando la renovada popularidad del personaje de Marvel.

Tal y como informa The Verge, la familia amarilla se unirá al Dios de las Travesuras en un próximo cortometraje especial titulado ‘The Good, The Bart, and The Loki’. Se transmitirá en exclusiva el 7 de julio a través de Disney+; y el mismísimo Tom Hiddleston le pondrá voz al “Loki” animado de los Simpson.

Tal y como sucedió con el episodio de Morrissey; Fox ya compartió el arte promocional del capitulo, que nos ofrece a los muy queridos residentes de Springfield como héroes de Marvel, en un póster que rememora al de ‘Avengers: Endgame’ del 2019.

Según el anuncio de Disney, el especial se centrará en el destierro de “Loki” de Asgard mientras se enfrenta a “sus oponentes más duros hasta ahora: los Simpson y los héroes más poderosos de Springfield.”

Esta no es la primera vez que los militantes de las filas de Marvel chocan con los Simpson. Tan solo el año pasado Los Vengadores aparecieron en el capítulo ‘Bart el Malo’, y lo han hecho un par de veces también antes de eso.