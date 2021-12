‘Los Simpson’ es sin duda el mayor programa de la historia de la televisión. Esto es cierto tanto en términos de duración -se han emitido 700 episodios y contando, más que cualquier otro programa guionizado en la historia del prime time estadounidense- como de alcance.

Como ‘Los Simpson’ es una serie de animación, los guionistas y artistas no están limitados por cuestiones físicas, y pueden llenar su mundo con cientos, si no miles, de personajes. Está la familia Simpson principal, por supuesto; pero sus miembros interactúan con numerosos residentes de Springfield. Ese enfoque, ejecutado literalmente cientos de veces, da lugar a una vasta y densa lista de personajes.

Con tantos habitantes de Springfield entrando y saliendo de la serie a lo largo de los años, y con los nuevos guionistas que se incorporan a la serie y que inventan nuevos personajes a la vez que utilizan a sus favoritos; muchas de estas creaciones cómicas familiares de piel amarilla pueden quedar relegadas a un segundo plano.

Los personajes que una vez fueron prominentes pueden aparecer años más tarde sólo en una escena entre la multitud o, incluso, desaparecer por completo con poca o ninguna explicación. He aquí algunos personajes que fueron importantes en ‘Los Simpson’ y que, últimamente, ya no forman parte de ellos.

Dr. Marvin Monroe

Uno de los primeros personajes terciarios de ‘Los Simpson’ fue el “Dr. Marvin Monroe”, un consejero y terapeuta odioso y de voz abrasiva. Ofrecía consejos de salud mental y de vida a través de un programa de radio, y trató a la familia Simpson en persona en una ocasión memorable, permitiéndoles administrarse un violento tratamiento de choque. El Dr. Monroe era un personaje fijo en los episodios de principios de los 90, pero parece que murió fuera de la pantalla en algún momento.

En la falsa retrospectiva de 1995 “The 138th Episode Spectacular”, es una de las respuestas a una pregunta de trivia sobre qué “personajes populares de Los Simpson han muerto en el último año”.

La supuesta muerte de “Monroe” se convirtió en una especie de broma. En el episodio “Alone Again, Natura-Diddily” de 2000, su nombre aparece en una lápida, aunque en el episodio “Diatribe of Mad Housewife” de 2004, aparece en la firma de libros de “Marge” y explica que los rumores de su muerte eran muy exagerados: simplemente estaba “muy enfermo.” Sin embargo, en el episodio de 2018 “Las escaleras de Flanders”, el doctor “Marvin Monroe” vuelve a estar muerto porque hace un cameo como fantasma.

Lionel Hutz y Troy McClure

Phil Hartman, la estrella de Saturday Night Live, hacía doble trabajo como actor de voz y no cambiaba mucho su tono natural para interpretar a sus dos grandes personajes en ‘Los Simpson’: el turbio abogado “Lionel Hutz” y el actor de películas de serie B convertido en vendedor de infomerciales “Troy McClure”. El primero era lo suficientemente barato como para ayudar ineptamente a la familia “Simpson” a evitar la cárcel por sus diversos delitos; mientras que al segundo quizá lo recuerdes de películas como Cry Yuma y Here Comes the Coast Guard.

Sin embargo, en mayo de 1998, Hartman fue trágicamente asesinado a los 49 años por su problemática esposa, Brynn Hartman. Cuando se reanudó la producción de ‘Los Simpson’, los productores retiraron tanto a “Lionel Hutz” como a “Troy McClure”, poniendo fin a sus pequeñas pero fundamentales apariciones.

Maude Flanders

Cada pocos años, el reparto de voces de ‘Los Simpson‘ renegocia su contrato. Siempre ha funcionado, con el mismo puñado de actores interpretando a los mismos personajes durante años y recibiendo una buena compensación por su tiempo y trabajo. Sin embargo, Maggie Roswell, quien llevaba en la serie desde la primera temporada, allá por 1990, dejó la serie en 1999. Interpretó a numerosas mujeres residentes en Springfield, sobre todo a “Luann Van Houten” (la madre de “Milhouse”), a la profesora de primaria “Miss Hoover” y a la piadosa vecina de Los Simpson “Maude Flanders”.

Durante la temporada 1999-2000, “Maude” hizo menos apariciones de lo habitual, y su voz sonaba diferente debido a que un actor distinto interpretaba al personaje. Finalmente, en un episodio de febrero de 2000, “Maude” fue asesinada: se cayó de una grada hasta morir tras ser alcanzada por un proyectil de un cañón de camisetas.

Edna Krabappel

El episodio de noviembre de 2013 “Cuatro arrepentimientos y un funeral” encontró a “Bart” escribiendo no un gag en la pizarra, sino un mensaje que decía: “Te echaremos mucho de menos, señora K”.

Unos meses más tarde, la entrega de marzo de 2014 “El hombre que creció demasiado” terminaba con un epílogo en el que “Ned” recordaba sus tiempos felices junto a la maestra “Edna Krabappel” – después de haber mantenido un breve amorío-. ‘Los Simpson’ nunca hablaron de cómo murió la señora “Krabappel”, pero el personaje fue retirado porque la actriz que la representaba murió en la vida real. Marcia Wallace falleció a los 70 años en octubre de 2013.

Sanjay

Antes de que “Manjula” se convirtiera en su esposa de, la relación más íntima de la vida del encargado de “Apu Nahasapeemapetilon” era la que mantenía con su hermano menor, “Sanjay”.

Era su compañero de negocios en el Kwik-E-Mart pero, a diferencia de Apu, su vida personal ya estaba bien establecida. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños, su hija “Pahusacheta” (quien canta una memorable interpretación de “MacArthur Park” en el concurso de belleza de la Pequeña Miss Springfield) y su hijo “Jamshed” (quien podía manejar el Kwik-E-Mart y usar una escopeta, requisito para el trabajo). Pero cuando “Manjula” entró en escena, los guionistas probablemente ya no necesitaban a “Sanjay” como persona con la que “Apu” pudiera conversar, confiar y jugar. “Sanjay” no ha tenido una aparición destacada en ‘Los Simpson’ desde 2016.

Herbert Powell

En el episodio de febrero de 1991 “Oh Brother, Where Art Thou?” el ilustre Danny DeVito llegó a Springfield como “Herbert Powell”, el medio hermano que “Homero” no sabía que tenía.

Herb -o “Tío Herb”, como le llamaban “Bart” y “Lisa”- era el producto de una breve relación entre el abuelo Simpson y una prostituta que trabajaba en una feria ambulante, dada en adopción cuando era un bebé. Se convirtió en el fabuloso y rico jefe de la empresa de automóviles Powell Motors, pero lo pierde todo cuando intenta conectar con “Homero”, ofreciéndole a su hermano perdido la oportunidad de diseñar un coche. La idea de “Homero” es tan mala que lleva a la empresa a la quiebra, y “Herb” se queda en la miseria y sin hogar.

Vuelve en el episodio de 1992 “Hermano, ¿te sobran dos monedas de diez centavos?” y, con un préstamo de los Simpson, desarrolla un traductor de bebés y vuelve a ser rico. Y lo que es más importante, perdona a “Homero” por haberle destrozado la vida, dejando la puerta abierta a una estrecha relación fraternal. Sin embargo, eso nunca sucede. “Herb” solo hace una aparición más digna de mención en ‘Los Simpson’, muchos años después. En el episodio “Changing of the Guardian” de 2013, “Homero” y “Marge” se plantean nombrar a “Herb” tutor legal de emergencia de sus hijos en caso de que mueran.