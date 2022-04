Los Simpson’ siguen siendo la serie de animación para adultos definitiva. Tras más de 30 años de emisión sin miras a parar, la creación de Matt Groening es sinónimo de algunos de los episodios televisivos más aclamados de todos los tiempos. Pero 30 años es mucho tiempo y es inevitable que se cometan algunos errores importantes por el camino.

La verdad es que no todos los episodios de ‘Los Simpson’ son una auténtica obra de arte a la altura de “Marge Vs. El Monorriel” (calificado con un 9,1) o “22 cortos sobre Springfield” (calificado con un 9,0), que dio lugar al icónico sketch “Hamburguejas Al Vapor”. De hecho, algunos episodios son absolutamente apestosos y han sido rechazados universalmente por la crítica. Prepárate para los peores episodios de la historia, según IMDb.

“Yokel Hero” (Temporada 32), Calificación: 5.6

Hoy en día, los guionistas de la serie tienden a crear arcos argumentales enteros en torno a personajes subsidiarios. En “Yokel Hero”, es “Cletus” quien tiene un papel estelar.

Mientras que esta nueva fórmula puede funcionar bien para un puñado de personajes secundarios, se estrella y se quema con “Cletus”. En el episodio, el estereotipo clasista se embarca en una exitosa carrera musical, lo que se traduce en una mísera calificación de sólo 5.6 en IMDb.

“Now Museum, Now You Don’t” (Temporada 32), Calificación 5.6

Lo más destacable de “Now Museum, Now You Don’t” es el hecho de que es el primer episodio en el que aparece Eric López como voz de “Bumblebee Man” (“Hombre Abejorro”), tras las controversias sobre la actuación de voz de Hank Azaria.

El episodio se centra en “Lisa” fantaseando con el arte occidental, con personajes que representan a artistas como Frida Kahlo y Leonardo Da Vinci. Aunque los episodios de “Lisa” suelen ser de los más sinceros, éste no es uno de ellos. A pesar de los intentos de incluir una pizca de referencias intelectuales, “Now Museum, Now You Don’t” no pudo evitar alcanzar el puesto número 9 en la lista de los peores episodios de ‘Los Simpson’ de todos los tiempos.

“Every Man’s Dream” (Temporada 27), Calificación 5.5

Aprovechando el éxito de la serie ‘Girls’ de HBO, este episodio centrado en los hipsters parece bastante anticuado ahora.

“Every Man’s Dream” presenta a “Homero” sufriendo de narcolepsia y enamorándose de “Candance”, una joven farmacéutica/escritora en ciernes, interpretada por Lena Dunham. Todo el elenco principal de ‘Girls’ acaba actuando como amigos de “Candance” y Adam Driver incluso hace una aparición como su personaje de ‘Girls’, “Adam Sackler”.

El A.V. Club consideró que el episodio “ejemplifica las actuales tendencias laxas y cínicas de Los Simpson”. Como resultado, obtiene la poco impresionante calificación de 5,5.

“I’m Just A Girl Who Can’t Say D’oh” (Temporada 30), Calificación 5.4

Los malos juegos de palabras parecen ser el fuerte de los guionistas de ‘Los Simpson’ estos días. Al igual que el episodio número 8 de ‘Girls’, “I’m Just a Girl Who Can’t Say D’oh” intenta aprovechar la fiebre de ‘Hamilton’. “Marge” y “Lisa” se unen para montar una producción de Bloody, Bloody Jebediah, un musical al estilo Hamilton sobre el padre fundador de Springfield, “Jebediah Springfield”.

Ni siquiera el impecable talento para cantar de la estrella invitada Josh Groban puede salvar este episodio, que obtiene una calificación de 5,4.

“Marge The Lumberjill” (Temporada 31), Calificación 5.4

Aunque varios episodios se centran en personajes masculinos que exploran sus posibles tendencias homosexuales latentes, rara vez se ha hecho lo mismo con las mujeres de la serie. Por ello, en “Marge, 2la leñadora” se aborda un tema que nunca se había explorado: “Marge y el lesbianismo. En este episodio de la temporada 31, “Homero” se pone celoso de la nueva amistad de su esposa con la leñadora “Paula”.

A pesar de sus buenas intenciones, el episodio fue considerado como muy olvidable, con una mísera calificación de sólo 5,4.

“D’oh Canada” (Temporada 30), Calificación 5.4

En el episodio “D’oh Canada” de la temporada 30, “Lisa” se convierte en una refugiada política después de un apasionado discurso contra los Estados Unidos, lo que hace que se le conceda asilo en Canadá. El episodio, con una puntuación de 5.4, no sólo fue mal recibido, sino que también fue muy controvertido.

“D’oh Canada” despertó la ira de los canadienses debido a los chistes que se burlaban de los habitantes de Terranova, parodiaban al Primer Ministro Justin Trudeau y hacían referencia a la polémica práctica de la caza de focas.

“Gump Roast” (Temporada 13), Calificación 5.4

Los programas de clips son casi siempre una receta para el desastre. “Gump Roast” no es una excepción. Una anomalía al ser uno de los episodios más antiguos de esta lista, la trama parodia los asados de los famosos, ya que los amigos y la familia de “Homero” se reúnen para burlarse suavemente de él en el “Club de Frailes de Springfield”.

“Gump Roast” destaca por ser uno de los pocos episodios que no son de temática de Halloween en los que aparecen los extraterrestres “Kang” y “Kodos”, un recurso argumental que no gustó a los críticos. El episodio también termina con una canción autodespectiva titulada acertadamente “Nunca detendrán a Los Simpson”. Posteriormente, este fracaso de la 13ª temporada recibió la censura unánime de la crítica y se puso como ejemplo de que ‘Los Simpson’ habían saltado al vacío.

“All Singing, All Dancing” (Temporada 9), Calificación 5.0

El episodio más antiguo de esta lista, “All Singing, All Dancing”, pertenece sorprendentemente a la novena temporada, que cuenta con varios episodios aclamados, entre ellos el clásico “Trash of the Titans” (calificado con 8,4). Otro programa de clips, en esta ocasión la familia repasa todas las canciones clásicas de episodios anteriores después de que “Homero” y “Bart” desprecien los musicales.

Con una escasa calificación de 5.0, el episodio es olvidable en el mejor de los casos, aunque eso no impidió que fuera nominado al premio de “Dirección Musical” en los Emmys de 1998.

“Bart Vs. Itchy & Scratchy” (Temporada 30), Calificación 4.5

No debería sorprender que la mayoría de los peores episodios de ‘Los Simpson’ provengan de las temporadas más recientes. La penúltima entrada de esta lista es otro ejemplo de cómo ‘Los Simpson’ hacen referencias culturales que parecen forzadas y, en última instancia, anticuadas.

“Bart vs. Itchy & Scratchy” aborda los reinicios femeninos, ya que “Bart” pasa de ser un MRA a un icono feminista cuando se encuentra disfrutando de un reebot femenino de Itchy & Scratchy. En consecuencia, se une al grupo de protesta feminista Bossy Riot (una referencia a las activistas rusas Pussy Riot, a pesar de que el grupo haya alcanzado su máxima fama a principios de la década de 2010). El deslucido episodio obtiene una calificación de 4.5, que es notablemente baja para un programa del calibre de ‘Los Simpson’.

“Lisa Goes Gaga” (Temporada 23), Calificación 3.9

Oficialmente el peor episodio de los Simpsons de todos los tiempos, “Lisa se vuelve Gaga” se ha convertido en una leyenda por lo despreciado que es entre los fans y los críticos. Numerosos vídeos de YouTube se dedican a analizar la percepción de lo horrible de este episodio, que fue descartado como un ejercicio de relaciones públicas para la estrella invitada Lady Gaga, que visita Springfield para ayudar a “Lisa” a superar su baja autoestima.

En honor a Lady Gaga, al menos se esforzó en su papel de actriz de voz, lo cual es más de lo que se puede decir del dolorosamente inexpresivo “Elon Musk”, cuyo episodio “The Musk Who Fell To Earth” inexplicablemente no llegó a los 10 últimos puestos de IMDb. Sin embargo, “Lisa Goes Gaga” logra la asombrosa hazaña de ser calificado con sólo 3.9, y los fans lo califican como el Peor. Episodio. Jamás. Hecho.