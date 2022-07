Desde la trilogía de ‘El Hobbit‘, la realidad es que nada relacionado a El Señor de los Anillos se ha hecho de buena calidad; ni los videojuegos, ni los fan videos ni nada… Hasta hoy que el trailer completo de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ ha sido estrenado.

Tal y como cbr reporta, la llegada de este esperado previo, trae consigo por fin una explicación de la esperada narrativa que todos sospechábamos y por fin se ha vuelto realidad.

Con la aparición de personajes claves como Sadoc Burrows, High King Gil-galad, Prince Durin IV, Arondir & Bronwyn, aquellos que hayan leído el El Silmarillion sabrán que la serie retomara un punto de partida desde el origen de la existencia misma de cada raza, y es por eso que este main teaser repasa un poco el rol de cada una de ellas dentro del universo de J.R.R. Tolkien.

¿Quieren verlo? Échenle un vistazo por acá. La serie creada por J.D. Payne & Patrick McKay que pretende atar todos los libros del canon de la saga, se planea para 5 temporadas con más de 50 horas de contenido, y se estrenará el 02 de septiembre del año en curso.

