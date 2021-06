La leyenda de Star Wars, Liam Neeson, acaba de desmentir los rumores que aseguraban que aparecería en la próxima serie de Disney+, ‘Obi-Wan Kenobi’.

Neeson concedió recientemente una entrevista a Jimmy Kimmel Live! para hablar de su nueva película de Netflix, ‘The Ice Road’ . Más adelante durante la conversación se le preguntó sobre una posible aparición en ‘Obi-Wan Kenobi’, el spin-off de la franquicia intergaláctica que verá a Ewan McGregor regresar en su icónico papel de Jedi.

Neeson por su parte interpretó a “Qui-Gon Jinn”, el antiguo maestro Jedi que ayudó a entrenar a “Obi-Wan Kenobi”. Aunque murió en ‘La amenaza fantasma’ a manos de “Darth Maul”, posteriormente se comunicó con “Obi-Wan” como un fantasma de la Fuerza, según el canon de Star Wars.

Sin embargo, Neeson dijo que no se le propuso aparecer en la nueva serie.

Escuché que Ewan McGregor iba a hacer una serie (…) No, no lo creo. No, no me han contactado.