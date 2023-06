Muchos rumores han circulado alrededor de la segunda temporada de ‘Merlina‘, una de las series más exitosas que llegaron a Netflix en el pasado 2022.

Sin embargo, parece ser que aunque Warner y Netflix no han llegado a un acuerdo común, Variety está muy segura de que el guión de la serie se sigue desarrollando y hoy, nos confirma que en esta segunda entrega veremos más horror y menos romance.

Luego de una plática con relación al futuro de la serie con Elle Fanning, la actriz, Jenna Ortega, reveló que si bien Netflix todavía tiene que confirmar si la segunda temporada se transmitirá en su plataforma o en la de Max, la producción no ha descansado ni dado pasos en falsos con relación a la serie:

“No queremos bajar la guardia. Eso corresponde a quien corresponde; nosotros debemos de ser el músculo creativo y por ello, estamos trabajando en que la próxima temporada, se recargue más en el horror y las bases principiantes de una película de terror, que en amoríos o ganchos narrativos que utilicen al amor como muletilla”. – Jenna Ortega

En el pasado, se habló de que Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina, podría enredarse en un lío amoroso con Enid Sinclair, sin embargo, parece ser que detendrán ese tren para poder enfocarse en un aspecto más de acción y terror, que de muestra de que la serie se encuentra en el camino que originalmente proponía.

No olvidemos que Los Locos Addams, como programa y ahora franquicia (pues cuenta con musicales, productos y spin-offs, como lo es este) nació en 1933 gracias a Charles Addams, caricaturista del periódico The New Yorker, que en ese año debutó con sus primeras viñetas y eventualmente dio vida a esta particular familiar.

Más adelante, ABC tomaría dichas caricaturas para dar vida a la serie televisada en el ’64, que pasaría a la historia gracias a su irreverente y única comedia para esos entonces.