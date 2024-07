Después de más de dos años desde el estreno de su primera temporada, ‘Severance’ finalmente regresará para su segunda temporada el viernes 17 de enero de 2025. Además de confirmar su fecha de estreno, Apple TV+ ha revelado un primer avance de la serie de ciencia ficción.

La galardonada serie Apple TV+, que cuenta con la dirección de Ben Stiller y es protagonizada por Adam Scott como “Mark”, está lista para regresar clandestinamente a Lumon Industries.

Actualmente, ‘Severance’ tiene una aceptación del 97% en Rotten Tomatoes, siendo una de las series del 2022 (cuando se estrenó su primera entrega) mejor valoradas. La sinopsis oficial dice:

Al final de la primera temporada en 2022, el equipo de amigos decidió que ya era suficiente y tomó medidas para llegar al fondo de los misterios de la inquietante empresa.

El primer vistazo a la temporada 2 muestra algunas caras familiares, incluidas Scott, “Dylan” de Zach Cherry, la desafiante “Helly” de Britt Lower e “Irving” de John Turturro.

El teaser trailer publicado el día de hoy ofrece imágenes aleatorias de lo que está por venir, sin revelar ningún punto específico de la trama: “Helly” caminando con su vestido del final de la temporada 1; “Irving” riéndose y “Harmony Cobel” de Patricia Arquette luciendo amenazadora.

El clip también ofrece un vistazo a una nueva incorporación al elenco, Gwendoline Christie, quien aparece en pantalla como una empleada de Lumon.

Tras su estreno el 17 de enero de 2025, se emitirán nuevos episodios de ‘Severance’ todos los viernes hasta el 21 de marzo de 2025. Mientras tanto, puedes ponerte al día con la primera temporada de Severance en Apple TV+.

