La primera temporada de ‘House of the Dragon’ ha sido lanzada y su recibimiento el pasado 21 de agosto llegó con reacciones y sentimientos encontrados.

A pesar de que GOT haya sido una de las mejores series de todos los tiempos, su desastrozo y ridículo final, ha manchado el trabajo de años de todos los que estuvieron involucrados en la serie, así como de los futuros proyectos spin-off que habrán.

‘House of the Dragon’ no es la excepción y es que el ojo crítico de la gente, parece ya estar predispuesta a que no importa qué le avienten, confían en que el final será asqueroso.

Es por eso que las calificaciones y críticas han decidido que muy bonito todo, pero le falta muchísimo a este primer episodio.

Medios como polygon hacen énfasis en que la serie busca una inclusión que se ve un tanto forzada, al recalcar que el guió pretende empoderar a las mujeres en un mundo dominado por los nombres. Siendo entonces que incluso “la reina”, tiene que seguir el manual de quien fuera “rey”, cortando así mucho las posibilidades de ser realmente libre.

¿Lo demás? Machos retractores que acusan a la serie de ser “Feminazi” pero eso es estúpido y no ahondaremos en la ignorancia de algunos hombres para opinar. Lo que sí, es que por mucho que la producción prometa y el guión también, la gente está asustada; no quieren volver a creer en el amor y terminar con un final que asesinó abruptamente a, literalmente, la reina más poderosa que jamás existió en Westeros así por así.

¿Ya la vieron? ¡Chéquenla en HBO Max!

En otras noticias, Jon Snow tendrá su propia serie spin-off. Así que mejor dejen de criticar, disfruten House of the Dragon, porque seguramente sentará un precedente para entenderle a Jon.