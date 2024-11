El esperado estreno de ‘Attack On Titan The Movie: The Last Attack’, programado para esta semana en Japón, ofrecerá a los seguidores de la saga los dos episodios finales del anime. La película promete cerrar la historia con un toque especial, ya que incluirá una escena post-créditos adicional que emocionará a los fans.

En un nuevo adelanto, el actor de voz Yuki Kaji, quien interpreta a “Eren”, ha prometido una escena adicional después de los créditos y ha compartido algunos detalles sobre lo que los fans pueden esperar.

“Se ha añadido una nueva escena post-créditos… los tres [refiriéndose a él y a los actores de voz de Armin y Mikasa] tuvimos la oportunidad de grabarla”, dijo a través de CBR. “Aún no puedo revelar nada, pero no puedo creer que finalmente haya sido adaptada al anime… Me dejó sin palabras. La atmósfera de la escena era única en Attack On Titan”.

Reflexiones sobre el final de Attack On Titan

‘Attack On Titan’ está ambientada en un mundo postapocalíptico donde la humanidad se ha refugiado en ciudades fortificadas para sobrevivir a la amenaza de titanes gigantes. La historia, basada en el manga de Hajime Isayama, ha capturado la atención de una audiencia global con su trama oscura y compleja.

La cuarta y última temporada del anime concluyó el año pasado. En ese momento, Isayama compartió sus pensamientos sobre el sombrío desenlace de la serie en una entrevista con The New York Times: