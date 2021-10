Cada vez falta menos para que los cientos de miles de fanáticos de ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ disfruten de la segunda y muy esperada temporada del anime super estrella. Sin embargo, hasta el momento, Ufotable aún no ha compartido una fecha fija de estreno. Naturalmente eso no será impedimento para que la compañía continúe exprimiendo hasta la última gota de la franquicia, y ahora se sabe que ‘Mugen Train’ recibirá un nuevo tratamiento, pero a manera de serie.

Algunos rumores ya indicaban que el estudio de animación pretendía extender lo ofrecido en el ‘Arco del Tren Infinito’ -que fueron los acontecimientos vistos en la primera película del anime- y eso también resultó cierto. En el marco de la New York Comic-Con, Crunchyroll reveló un extenso promo reel, que adelanta todos los nuevos features que veremos en ‘El Tren Infinito: La Serie’.

Básicamente se tratará de una especie de intro alterna, en la que sabremos qué fue lo que hizo Rengoku tras abandonar la reunión de cazademonios visto en la recta final de la primera temporada + unas cuantas tomas alternas y canciones originales que lograron el corte final en el largometraje. El proyecto constará de 7 episodios en total.

El que más podría emocionar a los fanáticos es el episodio uno de la serie, ya que será ahí en donde nos revelen que hizo el Pilar del Fuego antes de llegar a la Misión del Tren Infinito con Tanjiro y compañía. Los otros 7 serám los que incluyan tomas alternativas y música original.