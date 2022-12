No cabe duda de que ‘Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer’ es un anime clásico moderno que se está desarrollando ante nuestros ojos. Desde un enorme éxito en taquilla hasta una entregada base de fans, no hay nada que este anime no haya ofrecido a sus creadores y seguidores.

Ahora, todo esto alcanzará niveles insospechados porque estaremos entrando en uno de los arcos más importantes en la tercera temporada. Hay más en juego, demonios más poderosos y algunas tragedias inevitables.

Así que respira hondo, afila tu katana y descubre qué puedes esperar de la tercera temporada de ‘Demon Slayer’.

Según ha confirmado la página web oficial, la tercera temporada de ‘Demon Slayer’ se estrenará en abril de 2023 en televisión y en plataformas de streaming en formato de episodios semanales, por lo que formará parte de la temporada de primavera. Aún no se ha revelado una fecha concreta de estreno.

Sin embargo, los fans más acérrimos no tendrán que esperar tanto. Siguiendo la tendencia de la mayoría de los animes de televisión, el primer episodio de la 3ª temporada se estrenará en cines como acto promocional. Esto tendrá lugar antes del estreno oficial de la 3ª temporada.

El evento teatral centrado en la 3ª temporada de Demon Slayer se titula ‘World Tour Jōei: Kimetsu no Yaiba Jōgen Shūketsu, Soshite Katanakaji no Sato e’ (‘Proyecciones del Tour Mundial: Demon Slayer: The Upper Ranks Gather and Onward to the Swordsmith Village‘).

Como su nombre indica, este evento tendrá lugar en todo el mundo, incluido México. La fecha debut prevista en territorio nacional es el 4 de marzo del 2023. Se exhibirán los episodios 10 y 11 de la segunda temporada junto con el primer episodio de la tercera, que será un especial de una hora.

Sólo tenemos un vídeo teaser de 30 segundos de la tercera temporada. En él se muestra a la “Hashira del Amor” y al “Hashira de la Niebla”, junto con nuestro protagonista “Tanjiro”, dirigiéndose a una nueva misión en la Aldea del Herrero.

La tercera temporada del anime comenzará con el volumen 12 del manga, que Viz Media describe así:

“Por primera vez en más de 100 años, los rangos superiores de los Doce Lunas de Muzan Kibutsuji no están completos. Enfadado, Muzan envía a los supervivientes a otra misión. En otro lugar, Tanjiro viaja a una aldea de herreros y tiene que explicar a Haganezuka, el herrero que fabricó su espada, por qué está tan dañada. Mientras Tanjiro espera a que reparen su espada, los enemigos se acercan…” Vía Viz Media.

Como las anteriores temporadas y la película ‘Mugein Train’, la tercera temporada de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ será animada por Ufotable. Nuevamente, Haruo Sotozaki ejercerá como director. Los diseños de personaje volverán a estar a cargo de Akira Matsushima. Todos los actores de voz de las pasadas temporadas regresan.