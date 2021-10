El mundo entero continúa a la espera de la segunda temporada de ‘Kimetsu No Yaiba’ (que se rumoraba podría debutar en octubre); sin embargo, las semanas siguen pasando y Ufotable aún se niega a revelar dicha información con el auditorio.

En su lugar, el estudio nipón convirtió algunos excedentes del arco del ‘Tren Infinito’ en serie y, naturalmente; eso les dio un poco más de tiempo antes de anunciar con bombo y platillo el regreso del anime más popular de momento.

Las aventuras de “Tanjiro”, “Inouske”, “Zenitzu” y la humana convertida en demonio “Nezuko”, han generado un fanbase enorme tan sólo con una sola temporada al aire; y los aguerridos fanáticos se esmeran en recrear a sus personajes favoritos ya sea a través de cosplay, fan arts y ahora, ¡hasta con Inteligencia Artificial!

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Zenitsu Agatsuma

A través de YouTube, el usuario AI Live Action se dio a la tarea de reproducir a la mayor parte del reparto animado de ‘Demon Slayer’, y traerlos a la vida como si fueran verdaderos humanos. La Inteligencia Artificial usada dota a todos los personajes con rasgos faciales orientales, a pesar de que en el anime sus características se acercan más a las occidentales.

Sobra decir que los “modelos humanizados” de ‘Kimetsu No Yaiba’ no pertenecen a ningún individuo del mundo real; ya que la AI interpreta los rasgos ficticios y los transforma de la manera más puntual que le es posible.

Giyu Tomioka

Shinobu Kocho

Kyojuro Rengoku

Rumores van y vienen en cuanto a la segunda temporada de ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’. Los más persistentes aseguran que estará dividida en dos partes, y el lote de capítulos inéditos podría rondar entre los 20 y 26. Muchos creían que la primera tanda se estrenaría durante otoño (octubre 2021) para que la segunda hiciera lo propio en invierno (enero 2022) pero; como ya mencionamos, el mes está a punto de terminar y aún no tenemos información fidedigna sobre el lanzamiento de ‘Kimetsu No Yaiba’ T2.

Lo que sí sabemos es que la segunda parte del programa cubrirá los eventos del ‘Arco del Distrito del Entretenimiento’ , y que el contexto de prostitución que le da forma al Arco no será censurado por la compañía de animación. Yuriko Nakamura, responsable de programación de Fuji TV, aseguró que el contenido “pasará por los procesos de revisión habituales”, pero que se emitirá sin cambio alguno.

Para el público latinoamericano, la segunda temporada de ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ será una exclusiva de Funimation. Actualmente, la primera temporada del anime, así como su película ‘ Mugen Train’, pueden verse a través de Netflix, Crunchyroll y Amazon Prime Video.