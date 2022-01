La estrella de ‘John Wick’ e icono de Hollywood de corazón puro, Keanu Reeves, está ahora en conversaciones para unirse a la adaptación de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio de ‘The Devil in The White City’. Aunque el proyecto se propuso inicialmente como una película, ahora se adaptará en forma de serie para Hulu, y en caso de que Reeves se una al proyecto, esto marcaría el primer papel importante del actor en la pequeña pantalla.

Reeves aún no ha firmado nada, pero Deadline ha revelado que la estrella de franquicias como ‘Matrix’ y ‘John Wick’ está en negociaciones para unirse al proyecto; que le llevaría a trabajar junto a su colega Leonardo DiCaprio y al director Martin Scorsese.

Basada en el libro ‘The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America’ (2003) de Erik Larson, la historia se basa en personajes y acontecimientos reales, centrados en la Exposición Universal de Chicago de 1893 y en los personajes reales de Daniel Burnham, un arquitecto, y H. H. Holmes, el primer asesino en serie moderno.

‘The Devil in the White City’ presentaría sin duda a los dos hombres durante la Feria Mundial de 1893, con Daniel Burnham esforzándose por dar vida al épico acontecimiento, mientras H.H. Holmes construía entretanto su “Castillo del Asesinato”, una elaborada y desorientadora estructura que el asesino utilizaba para atraer a sus víctimas y asesinarlas. Aunque se desconoce qué papel está negociando Keanu Reeves para interpretar, es probable que se trate de uno de esos dos.

Desde la compra de los derechos cinematográficos de ‘The Devil in the White City’ en 2010, se esperaba desde entonces que Leonardo DiCaprio interpretara el papel de H.H. Holmes, pero es posible que las cosas hayan cambiado y que Reeves pueda meterse en el papel del asesino en serie. La idea de que el querido actor utilice su figura pública para dar vida al apuesto y astuto asesino psicópata en la serie es ciertamente intrigante.

‘The Devil in The White City’ es un proyecto al que tanto Martin Scorsese como Leonardo DiCaprio han echado el ojo desde hace tiempo. Aunque comenzó como una adaptación de un largometraje, Hulu anunció en 2019 que en su lugar desarrollaría el proyecto como una serie limitada de gran presupuesto. Tanto DiCaprio como Scorsese estarán a bordo como productores ejecutivos.