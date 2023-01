Las experiencias de visionado interactivo son relativamente raras hoy en día, pero eso no quiere decir que no sigan existiendo. Algunos de los ejemplos más destacados son la película interactiva de 2018 ‘Black Mirror: Bandersnatch’ y la serie dramática de 2023 ‘Kaleidoscope‘; ambas disponibles en Netflix.

Esta última se diferencia un poco de ‘Bandersnatch’ en que los acontecimientos de cada episodio son definitivos. Sin embargo, los espectadores de Netflix pueden elegir en qué orden verlos, lo que significa que hay más de 40 mil combinaciones posibles. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que tanta gente quiera saber cuál es el mejor orden para ver ‘Kaleidoscope’ antes de empezar.

¿Cuál es el mejor orden para ver Kaleidoscope?

Cada episodio de ‘Kaleidoscope’ lleva el nombre de un color y la mayoría coincide en que el blanco es el mejor final de la serie. Sin embargo, dependiendo del tipo de experiencia que los espectadores estén esperando, el mejor orden para ver los otros siete episodios es un poco menos obvio. De hecho, los que opten por ver el programa en orden cronológico ni siquiera terminarán con Blanco, ya que hay dos episodios que tienen lugar después de él.

Orden de construcción del mundo

Amarillo

Verde

Violeta

Naranja

Azul

Rojo

Rosa

Blanco

Para aquellos que disfrutan de una narrativa más tradicional con una introducción fuerte y una conclusión emocionante, el mejor orden para ver ‘Kaleidoscope’ comienza con Amarillo y termina con Blanco. El orden de los episodios dos a cuatro no es tan importante, pero ver Rojo y Rosa justo antes de Blanco es muy recomendable para aquellos que esperan sacar el máximo partido a la historia de la serie.

Orden de suspenso

Rojo

Amarillo

Rosa

Verde

Naranja

Violeta

Azul

Blanco

Dependiendo del orden en que los espectadores vean ‘Kaleidoscope’, la experiencia puede variar bastante. El orden anterior mantendrá a los espectadores en vilo durante mucho más tiempo que cualquier otro, al menos para aquellos que no hayan visto la serie antes.

Orden cronológico

Violeta

Verde

Amarillo

Naranja

Azul

Blanco

Rojo

Rosa

Por la razón que sea, a algunas personas les gusta ver los acontecimientos en el orden en que ocurrieron. En ese caso, el mejor orden para ver ‘Kaleidoscope’ es el cronológico, es decir, empezando por Violeta y terminando por Rosa. Por supuesto, esto va en contra de las recomendaciones de los creadores de la serie cuando se trata de terminar con Blanco, por lo que “mejor” es muy subjetivo aquí.

Orden de Netflix

Aparte de terminar con Blanco, los creadores de la serie no ofrecen ninguna sugerencia en cuanto al orden de visionado. Sin embargo, eso no quiere decir que los espectadores no puedan dejar que Netflix decida por ellos. Para cada espectador, los siete primeros episodios se reproducirán en un orden aleatorio, lo que significa que hay 5.040 combinaciones posibles. Esto garantiza una experiencia única y facilita mucho la vida a quienes no pueden decidir por sí mismos.

‘Kaleidoscope’ está disponible ahora en Netflix.