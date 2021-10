‘El Juego del Calamar’ se ha convertido en una auténtica sensación. Un violento drama coreano que mezcla la nostalgia de la infancia con grandes cantidades de muerte, la serie ha superado todas las expectativas para convertirse en el programa más exitoso de la historia de Netflix. De la noche a la mañana ha vuelto en estrellas mundiales a su reparto principal. Eso sí, con algunas notables excepciones.

“¿Por qué la actuación en inglés de ‘El Juego de Calamares’ es tan mala?“, preguntaba un titular reciente, haciéndose eco del sentimiento de cientos de tuits y memes. Los culpables son los “VIPs”, cuatro multimillonarios de habla inglesa con máscara que observan la acción desde lejos y hacen apuestas sobre el resultado de la carnicería. Para los detractores, la actuación de los VIP en ‘Squid Game’ es rebuscada y amanerada, y los saca del espectáculo. Pero, ¿quiénes son las personas que están detrás de las máscaras?

“¡He escrito más libros sobre los Beatles que nadie en este planeta!”, asegura Geoffrey Giuliano para The Guardian. Lo conoces como VIP cuatro, el único miembro del grupo que se quita la máscara (junto con el resto de su ropa) en la serie. Giuliano fue reclutado tras impresionar a los productores con su papel en la secuela de terror coreana de 2020 ‘Train to Busan Presents: Península’ pero, antes de eso, era más conocido como autor. Es responsable de 32 libros del Cuarteto de Liverpool.

En cuanto a los comentarios negativos sobre su papel en ‘El Juego del Calamar’, a Giuliano no le importan.

¡No me quejo, nene! Estoy en el programa más caliente del mundo. Tengo correos de fans. Hoy mismo recibí una mujer que me dijo: ‘Envíame tu autógrafo’. Así que lo hice, y dos horas después me envió una foto en la que tenía tatuado ‘Geoffrey Giuliano, VIP cuatro’, justo en el antebrazo.

Vía The Guardian.