‘House Of Dragon’ llegará a HBO en 2022 – y el primer spin-off de ‘Game Of Thrones’ se está rodando finalmente ahora, dos años después de que el drama fantástico terminara. HBO ya ha publicado imágenes oficiales de la serie, junto con información sobre el reparto y sinopsis detalladas de los personajes, que nos dan una idea de lo que podemos esperar de la historia.

Basada en el libro de 2018 de George RR Martin, ‘Fire and Blood’, centrado en los “Targaryen”; la serie está ambientada 300 años antes de los acontecimientos de ‘Game Of Thrones’. Contará la historia de ese linaje, y tiene lugar después de que un nuevo rey de Poniente, “Viserys Targaryen” (Paddy Considine), asuma el trono.

HBO ha sido inusualmente abierto sobre la serie, a pesar de que el rodaje no comenzó sino hasta abril del 2021. Posiblemente ese deba a que el rodaje en exteriores la ha hecho propensa a las filtraciones de fotos del set.

Después de que ‘Game Of Thrones’ se tambaleara durante su final, ¿podrá ‘House Of Dragon’ cambiar el sentimiento del fandom? Aquí tienes todo lo que sabemos hasta ahora sobre este nuevo spin-off, incluyendo la fecha de estreno, reparto e historia.

¿De qué se tratará House of the Dragon?

La precuela de ‘Game Of Thrones’ se centra en la Casa Targaryen, por lo que puede esperarse ambición, incesto y, por supuesto, reptiles alados que escupen fuego.

Como se ha dicho, la nueva serie está basada en el libro de Martin de 2018, ‘Fire and Blood’ que consiguió molestar a una parte de la afición al no ser la esperada sexta novela de la saga de ‘A Song of Ice and Fire’. En su lugar, el libro es una historia de la familia Targaryen que monta dragones.

En cuanto a la cronología, ‘House of the Dragon’ estará ambientada 300 años antes de ‘Game Of Thrones’. La serie promete contar la historia de la Casa Targaryen, pero no se ha compartido nada más sobre la trama, aparte de lo que hemos conocido en las descripciones de los personajes.

¿Cuándo se estrena la temporada 1 de House of the Dragon?

No hay una fecha de estreno específica de ‘House of Dragon’, y HBO se ha limitado a citar 2022 como su plazo de entrega. Dada la cantidad de trabajo de efectos que requiere una serie con dragones que escupen fuego, nos sorprendería que llegara antes de la próxima primavera.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

¿Cuántas temporadas tendrá House of the Dragon?

Hasta el momento solo se tiene información fidedigna sobre la primera temporada de ‘House of Dragon’ que constará de 10 episodios; sin embargo, la historia podría alargarse -si HBO así lo desea- pero considerando que la fuente original no es tan cuantiosa como ‘A Song of Ice and Fire’, es poco probable que tenga 8 temporadas, tal y como ‘Game Of Thrones’.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

¿Hay trailer o avance de la temporada 1 House of the Dragon?

Dado que el rodaje recién comenzó, no habrá ningún tráiler oficial de ‘House of the Dragon’ pronto. Esperamos ver un primer vistazo a la serie para finales de año, cuando HBO presente un avance de sus próximas atracciones para 2022.

¿Qué actores o actrices saldrán en la temporada 1 de House of the Dragon?

En primer lugar, Paddy Considine interpreta al rey “Viserys Targaryen”, elegido por los señores de Westeros como sucesor del anterior rey, “Jaehaerys Targaryen”. HBO lo describe como un “hombre cálido, amable y decente”, cuyo principal objetivo es continuar con la forma de hacer las cosas de su abuelo.

Vayamos a la pieza de casting de más alto perfil de la serie. El príncipe “Daemon Targaryen”, hermano menor de “Viserys”, es Matt Smith, de ‘The Crown’ y ‘Doctor Who’. Descrito como un guerrero sin comparación, es el heredero del trono de Westeros, también capaz de montar dragones.

Emma D’Arcy interpreta a la princesa “Rhaenyra Targaryen”, la primogénita de “Viserys”. Parece que su único inconveniente en esta serie es ser mujer, cuando el mundo que la rodea favorece a los hombres en posiciones de poder. También es capaz de montar dragones y es de pura sangre valyria.

Otras adiciones al reparto incluyen a:

Olivia Cooke como “Alicent Hightower”

como “Alicent Hightower” Steve Toussain t como “Lord Corlys Velaryon”

t como “Lord Corlys Velaryon” Eve Best como la princesa “Rhaenys Velaryon”

como la princesa “Rhaenys Velaryon” Rhys Ifans como “Otto Hightower”

como “Otto Hightower” Sonoya Mizuno como “Mysaria”

como “Mysaria” Fabien Frankel como “Ser Criston Cole”

como “Ser Criston Cole” Graham McTavish – personaje desconocido

¿Qué personajes de ‘Game of Thrones’ saldrán en House of the Dragon?

Dado que ‘House Of The Dragon’ toma lugar 300 años antes de los acontecimientos vistos en ‘Game Of Thrones’, es poco probable que alguno de los personajes del exitoso drama de HBO aparezca en esta nueva historia. Además, las noticias hasta el momento en torno al reparto no han informado sobre la incursión de alguno de ellos.