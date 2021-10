Si creían que lo habían visto todo sobre dragones y la casa “Targaryen” están equivocados, pues HBO ha compartido el primer teaser-trailer oficial de ‘House of Dragon’, la precuela de la extraordinaria ‘Game Of Thrones’, que nos regresará cientos de años antes de los visto en la multipremiada serie de la plataforma.

La serie se anunció hace dos años y está basada en el libro ‘Fire & Blood’ de George R. R. Martin, que se centra en la historia de la familia “Targaryen” y se sitúa dos siglos antes de los acontecimientos de las novelas de ‘A Song of Ice and Fire’, en las que se basó ‘Game of Thrones’.

El tráiler de la ‘House of Dragon’ no revela mucho sobre los aspectos de la trama de la serie, pero sí muestra su impresionante reparto: actores como Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Olivia Cooke están a bordo. Como era de esperar, parece que habrá muchas peleas de espadas y referencias a los dragones.

La pregunta, por supuesto, es cuántos fans de ‘Game of Thrones’ se interesarán por ‘House of The Dragon‘, teniendo en cuenta que la última temporada de la antigua serie resultó ser, digamos, divisiva, entre otras cosas por la escritura de cierto personaje con el apellido “Targaryen”. HBO no ha dado una fecha de estreno concreta, aparte de decir que la serie se emitirá en 2022 y que, naturalmente, estará en el servicio de streaming HBO Max.