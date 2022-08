Olvídate de que HBO te esté dosificando la emoción, intriga y suspenso de la nueva serie spinoff de Game Of Thrones, conocida como ‘House of the Dragon‘, pues tal y como sportskeeda reporta, ya tenemos fechas de estreno para todos los episodios de la primera temporada.

Arrancando el próximo 21 de agosto y con vistas para concluir el 23 de octubre, la serie contará con un total de 10 episodios que podrás disfrutar en el siguiente orden en tu calendario:

Episodio 1 – Agosto 21 Episodio 2 – Agosto 28 Episodio 3 – Septiembre 4 Episodio 4 – Septiembre 11 Episodio 5 – Septiembre 18 Episodio 6 – Septiembre 25 Episodio 7 – Octubre 2 Episodio 8 – Octubre 9 Episodio 9 – Octubre 16 Episodio 10 – Octubre 23

¿Están listos? ¡Esto se viene bueno! Desde su anuncio, los fans han mostrado un interés peculiar a la manera en que HBO relatará los cabos sueltos que quedaron luego del desastroso final de la serie.

Este es el primero y funge como un arranque: el origen de los Targaryen y qué tan a la deriva quedó su linaje luego de los sucesos con los que arranca Game of Thrones originalmente.

Pero es posible que más series vengan en un futuro contando las aventuras de Arya Stark. ¿Les gustaría ver eso? A nosotros definitivamente sí. ¡Atentos!

En otras noticias, Kit Harrington regresará en forma de spinoff a Game Of Thrones. ¿Ya te enteraste?