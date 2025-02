HBO continúa expandiendo el universo de ‘Game Of Thrones’ con el desarrollo de una nueva serie centrada en Aegon I Targaryen, el conquistador que unificó los Siete Reinos de Poniente. Este proyecto busca profundizar en los orígenes de la dinastía Targaryen y su ascenso al poder en Westeros.

Según movieweb, la serie, aún sin título oficial, se enfocará en la Conquista de Aegon, un evento histórico en el que Aegon I y sus hermanas, Visenya y Rhaenys, utilizaron sus dragones para someter a los distintos reinos de Poniente bajo un solo trono. Este acontecimiento marcó el inicio de la dinastía Targaryen y estableció el dominio de los dragones en la región.

Aunque el proyecto se encuentra en etapas iniciales, HBO está en la búsqueda activa de guionistas para desarrollar la narrativa. Este anuncio se suma a otros spin-offs en desarrollo, como ‘House of the Dragon’, que también explora la historia de la familia Targaryen.

¿Datos específicos? No, no los hay. Lo que sí hay es una pregunta muy grande: ¿Por qué seguirla forzando con GOT cuando ya ha quedado claro que el fandom está cansado, harto y decepcionado? Nunca lo sabremos.