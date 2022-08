Si pensabas que el spinoff de Game Of Thrones no tendría futuro en este nuevo mundo, estabas muy equivocado. Con apenas sólo unos cuantos capítulos capítulos, ‘House of the Dragon’ ya se ha convertido en un favorito de la gente y por ello, HBO confirma que habrá una segunda temporada.

Situado 179 años en el pasado a los sucesos de GOT, la serie nos habla de cómo fue que la poderosa casa Targaryen se fue desmoronando hasta perder el reino y, eventualmente, a sus dragones.

Tal y como ELLE reporta, Ryan Condal & Miguel Sapochnik, quienes son los runners de la serie, compartieron para medios que HBO se encuentra muy emocionado y receptivo a todo lo que está sucediendo con esta nueva adaptación.

Si bien, por el momento confirmar al cast de la segunda temporada resultaría imposible, lo que sí se sabe es que viejos actores del GOT original ya se preparan para hacerle competencia a este spinoff pues otros proyectos más se vienen en puerta.

¿Cuáles? El de Jon Snow, por ejemplo. Pero ahorita no pensemos en eso, preparémonos para esta segunda temporada cuyo nuevo casting aún no está confirmado, pero que seguramente vendrá acompañado de las actuaciones de Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy & Steve Toussaint.

¡No se la pierdan en HBO Max!

En otras noticias, ¿podrá ser que veamos a Millie Bobby Brown en HOTD? Podría ser, la actriz tiene mucho interés.