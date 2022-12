HBO confirma la segunda temporada de 'House of the Dragon'

La temporada 1 de 'House of the Dragon' ya tiene calificación de la crítica y no es perfecta

House of the Dragon: El tonto error en el episodio 3 que nadie notó

House of the Dragon: Actriz habla de la incómoda escena incestuosa del Episodio 4

Si pensaste que la euforia por ‘Euphoria‘ ya había pasado, pues estás muy equivocado; Google ha revelado cuales fueron las series de televisión más buscadas de este 2022 y a pesar de la popularidad de ‘House Of The Dragon’, ‘Stranger Things 4’ y otras más que lograron hacerse famosísimas en este año, la estelarizada por Zendaya se llevó el número 01, reporta economictimes.

En un estudio métrico basado 1000% en toda la metadata que la plataforma posee gracias a sus increíbles arañas, algoritmos y motores de búsqueda, Google logró determinar cuales shan sido las palabras más importantes durante todo este 2022.

Si bien, se pensaba que ‘HOTD’ lograría posicioanrse en la número 01 superando a ‘Stranger Things‘, la realidad fue que culturalmente hablando la ‘Euphoria‘ logró hacerse de un lugar importante gracias a toda la conversación que generó en redes sociales más allá de los episodios y su seguimiento; los memes, las entrevistas y todo lo que se derivó de dicha serie, logró colocarse en la conversación principal de este 2022, y por ello se llevó la corona.

¿Quieren ver en qué lugar quedaron las demás? Chequen las gráficas por acá:

3. Moon Knight (Disney+)

4. The Watcher (Netflix)

5. Inventing Anna (Netflix)

6. Dahmer (Netflix)

7. The Boys (Prime Video)

8. All of Us Are Dead (Netflix)

9. The Sandman (Netflix)

10. Heartstopper (Netflix)

En otras noticias, Chris Rock hará historia en Netflix con el primer programa en vivo de la plataforma.