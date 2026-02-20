Conoce los detalles sobre The Mad King, la nueva precuela teatral oficial de Game of Thrones. Descubre dónde se estrenará esta obra y cuándo comprar boletos.

La aclamada saga de George R.R. Martin se expande a los escenarios. The Mad King es la nueva adaptación teatral oficial que explorará los oscuros secretos de Westeros durante el reinado de Aerys II Targaryen.

Lo que debes saber:

🎭 ‘Game of Thrones: The Mad King’ es la primera obra teatral de la franquicia.

👑 Aborda el icónico torneo de Harrenhal y los actos del Rey Loco.

🎟️ Se estrena en Reino Unido en verano y los boletos salen en abril.

El inmenso universo literario y televisivo de Westeros continúa expandiendo sus fronteras hacia territorios inexplorados. La aclamada franquicia de fantasía dará un gran salto sin precedentes este año al presentar su primera adaptación oficial diseñada exclusivamente para los escenarios teatrales.

La esperada producción dramática lleva por título oficial ‘Game of Thrones: The Mad King’ y promete deslumbrar a los fanáticos. Esta ambiciosa obra funcionará como una precuela directa de los eventos que cautivaron a millones de espectadores durante las inolvidables ocho temporadas televisivas.

¿De qué trata The Mad King? La historia del Rey Loco

La intrigante narrativa de esta espectacular obra teatral se sitúa temporalmente más de una década antes de los icónicos sucesos narrados en las famosas novelas. La trama principal se centrará en el colosal torneo de justas celebrado en Harrenhal, un evento que congregó a todas las grandes casas.

Durante este suntuoso banquete de tintes festivos, las familias Targaryen, Stark, Baratheon y Martell cruzarán sus destinos. En medio de las celebraciones, el despiadado monarca Aerys II Targaryen, conocido como el Rey Loco, comienza a despertar una profunda inquietud entre los miembros de su corte.

Fecha de estreno y sede oficial de la adaptación

El estreno mundial de esta deslumbrante obra dramática no sucederá en los tradicionales teatros de Broadway ni en el vibrante West End. La prestigiosa Royal Shakespeare Company albergará esta monumental producción dentro del majestuoso Royal Shakespeare Theatre en el hermoso Reino Unido.

La elección de Stratford-upon-Avon, la histórica ciudad natal del mismísimo William Shakespeare, resulta profundamente simbólica para el proyecto. La productora británica justificó esta enorme decisión señalando que la trama posee una brillante esencia teatral llena de oscuras traiciones políticas.

La participación de George R.R. Martin y el equipo creativo

Esta majestuosa puesta en escena cuenta con el pleno respaldo creativo del aclamado autor original de la exitosa saga literaria. El reconocido escritor estadounidense George R.R. Martin ejerce directamente como productor ejecutivo de este colosal proyecto que explorará la turbulenta historia de Poniente.

Para lograr trasladar la inmensa complejidad política de Poniente al escenario, la obra reunió a un equipo creativo de primer nivel internacional. El talentoso dramaturgo Duncan Macmillan fue el encargado del guion, mientras que la compleja dirección escénica recaerá en el experimentado Dominic Cooke.

Venta de boletos: Cuándo y dónde comprarlos

La temporada inicial de funciones arrancará formalmente durante el inminente verano del hemisferio norte de este increíble año. Aunque todavía no se revelan las fechas precisas de las exhibiciones, la compañía ha compartido información muy valiosa y sumamente esencial sobre las entradas para el evento.

Los verdaderos admiradores de esta magnífica historia deberán estar sumamente alertas para asegurar las ansiadas localidades. La esperada preventa y la venta general de accesos para las espectaculares representaciones comenzarán formalmente durante el mes de abril a través de las plataformas oficiales.