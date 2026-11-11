Frankie Muniz sufre un choque en Daytona: esto se sabe de su salud

El actor y piloto fue trasladado para evaluación tras un choque en prácticas. Su equipo lo reporta despierto y alerta. Esto se sabe de su estado de salud.

Lo que debes saber

Frankie Muniz fue trasladado a un centro médico tras un accidente en prácticas este 11 de noviembre.

fue trasladado a un centro médico tras un accidente en prácticas este 11 de noviembre. Team Reaume informó que el actor y piloto está despierto y alerta.

informó que el actor y piloto está despierto y alerta. Se preparaba para el Proud to Honor Veterans Day Classic en Daytona.

Hay noticias sobre Frankie Muniz, y esta vez llegan desde la pista. El protagonista de Malcolm el de en medio fue llevado a un centro médico este miércoles 11 de noviembre de 2026 después de un choque durante una práctica en el Daytona International Speedway, en Florida.

El dato que su equipo sí confirmó es que está despierto y alerta. Su traslado fue para una evaluación adicional, de acuerdo con el comunicado de Team Reaume recogido por NASCAR en su sitio oficial.

¿Qué se sabe del estado de salud de Frankie Muniz?

Por ahora, el equipo no ha detallado lesiones ni ha dado un diagnóstico. Tampoco informó cuándo podría recibir el alta. Lo que explicó es que compartirá novedades cuando estén disponibles y pidió respeto a la privacidad del piloto.

El reporte inicial tampoco establece la causa del accidente. Así que toca esperar información adicional antes de atribuirlo a una falla del auto, una maniobra o cualquier otro motivo.

¿Qué carrera preparaba en Daytona?

Muniz estaba anunciado junto a Austin Cindric para representar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Proud to Honor Veterans Day Classic. La exhibición de Ford está programada para la noche de este miércoles.

Según el anuncio oficial difundido por IMSA, el evento contempla seis equipos de dos pilotos y autos Mustang Dark Horse R. Combina automovilismo y música para apoyar a organizaciones que trabajan con veteranos y familias militares.

Entre los invitados anunciados también aparece Bryan Cranston, su papá en Malcolm el de en medio. El comunicado previo al evento lo incluye entre las participaciones especiales.

Malcolm sigue presente, pero las carreras también son su profesión

A muchos lectores les bastará escuchar su nombre para recordar la serie. En el sitio hemos seguido tanto los reencuentros con el elenco de Malcolm como el anuncio de Frankie Muniz para La Mole en CDMX.

Su trayectoria como piloto también tiene continuidad: ha competido las últimas dos temporadas con el Ford número 33 de Reaume en la NASCAR Craftsman Truck Series. Hoy, la información central es su evaluación médica y el estado reportado por su equipo.