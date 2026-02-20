El actor Eric Dane falleció a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. Conoce los detalles de su deceso y su trayectoria.

El actor estadounidense falleció tras una extensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica; conoce los detalles de su trayectoria aquí.

Lo que debes saber:

🕊️ El actor Eric Dane falleció a los 53 años debido a complicaciones por ELA.

📺 Es mundialmente conocido por su trabajo actoral en Grey’s Anatomy y Euphoria.

👨‍👩‍👧‍👧 Su familia confirmó que pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos.

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido mundialmente por sus icónicos personajes en la televisión, falleció el jueves por la tarde a la edad de 53 años.

Su muerte ocurre diez meses después de haber revelado públicamente que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sus representantes confirmaron la noticia a diversos medios de comunicación internacionales mediante un escrito oficial.

La lucha de Eric Dane contra la ELA

La familia del actor compartió un comunicado a través de la revista People. En el texto, confirmaron que Dane perdió la vida tras una valiente y difícil batalla contra esta enfermedad neurodegenerativa.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”, detalló la familia, solicitando privacidad absoluta durante este periodo.

Su trabajo destacado en Grey’s Anatomy

El salto a la fama internacional de Dane ocurrió en la exitosa serie médica de la cadena ABC. Su interpretación del cirujano plástico Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, consolidó firmemente su carrera artística.

El actor se integró al elenco inicialmente como una estrella invitada, pero su popularidad le permitió convertirse en un personaje regular durante seis temporadas consecutivas dentro de esta exitosa producción televisiva.

Su versatilidad actoral en Euphoria

En años recientes, Dane demostró su capacidad dramática en la aclamada serie de HBO. Allí interpretó a Cal Jacobs, un complejo padre de familia que logró captar la atención de las nuevas generaciones de espectadores.

Su participación en este drama juvenil representó un cambio radical en su trayectoria profesional. A pesar de los fuertes desafíos físicos causados por su diagnóstico, el actor continuó trabajando activamente en los foros de grabación.

Su faceta como activista y defensor

Fuera de los foros de televisión, Dane utilizó su plataforma pública para la concientización médica. Tras conocer su diagnóstico, dedicó esfuerzos importantes para impulsar la investigación científica sobre la ELA.

Su familia destacó que el actor estaba decidido a generar un impacto positivo para ayudar a otras personas que enfrentan esta misma enfermedad. Su labor como activista será recordada junto a su extensa trayectoria en la pantalla.