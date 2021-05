La serie creada por Steven S. DeKnight, quien se basó en los cómics originales de Mark Millar y Frank Quitely, conoció su estreno apenas el pasado 7 de mayo pero ha causado un furor impresionante alrededor del mundo.

La serie nos transporta a la historia de los primeros súper héroes en la historia de la humanidad, quienes tras haber conseguido sus poderes en los años 30, se han convertido en la vieja guardia que ahora, tiene una nueva generación de héroes intentando estar a su altura: sus. sus propios hijos.

La serie se estrenó el pasado 7 de mayo y aunque su trailer formó parte de la campaña de publicidad para levantar hype, la realidad es que para aquellos que no la hayan visto, será basante revelador lo que podrán ver ya que Netflix se ha lucido con el budget para la serie, alcanzando una calidad cinematográfica para la misma:

El pasado viernes 7 de mayo en Netflix. La serie se ha convertido en un impresionante nuevo proyecto de la plataforma que les ha permitido revivir el hype de la misma y sus producciones in-house.

Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Matt Lanter y otros grandes actores más, forman parte de este elenco de lujo que, honestamente nos sorprendió ya que el cómic de Millar no había sido precisamente “mainstream“, por lo que de repente ver a actores tan grandes en una serie que para muchos era desconocida, desconcertó pero emocionó al público.

Si bien todo el mundo está rogando por una segunda temporada de la exitosa serie, Mark Millar ha confesado para Deadline que por mucho que el estudio quiera que esto suceda, él lo dejará enteramente en manos del la audiencia:

“La temporada 2 depende de la audiencia. No queremos ser demasiado arrogantes. Todo lo que veo es que estamos entrando en esto increíblemente optimista.



Nos sentimos muy bien por eso. He visto, incluso a Covid, me senté en las ediciones casi todos los días y nunca me canso de eso. Por eso, a la gente le encanta tanto como a nosotros”

Mark Millar para Deadline