Desde su estreno el pasado 17 de septiembre ‘El Juego del Calamar’ se ha posicionado como uno de los contenidos más exitosos de Netflix, y se perfila para convertirse en la producción original más redituable para la plataforma, si logra superar al drama de época ‘Bridgerton’. En el camino ha batido algunos récords, y naturalmente ha estado instalado durante varias semanas en el Top 10 de lo más visto. Sin embargo, el reinado del Calamar 🦑 ha expirado en México, pues en días recientes cedió su corona a otro título.

¡Así como lo escuchas! La serie de Hwang Dong-hyuk cayó un peldaño en lo más visto de Netflix en México, dejándole el primer lugar a ‘Venom’, la película del 2018 protagonizada por Tom Hardy, que como ya todos sabemos cuenta la historia del alienígena simbiótico con habilidades letales.

La súbita popularidad del antihéroe en Netflix no es coincidencia. El fin de semana se estrenó en salas ‘Venom: Let There Be Carnage’, y la inquietante escena postcréditos del filme sugiere que finalmente el personaje podría unirse al Universo Cinematográfico de Marvel. Naturalmente los fanáticos han querido regresar al filme original del 2018 buscando alguna pista de lo que vendrá, o simplemente para refrescar la memoria.