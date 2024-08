A unos cuantos días de que se emita su esperado final de temporada, tal parece ser que algunas escenas del último episodio de ‘House of the Dragon’ 2 se han filtrado en redes sociales.

Según un informe de Variety, numerosas escenas del final de la temporada 2 de ‘House Of The Dragon’ se han publicado en línea antes de su lanzamiento oficial la próxima semana (4 de agosto).

Los clips aparecieron primero en TikTok, antes de ser compartidos en X (anteriormente Twitter) y otras plataformas de redes sociales.

Se filtran 30 minutos del final de temporada de ‘House of the Dragon’

La fuente original de las filtraciones actualmente no ha sido identificada, y la mayoría de los clips se han eliminado de las redes sociales, pero se recomienda a los espectadores y fanáticos del programa que tengan cuidado con los spoilers que vuelven a aparecer.

Según el informe de Variety, hasta ahora han circulado alrededor de 30 minutos de metraje.

Esta es la segunda filtración que ha sufrido ‘House Of The Dragon’ hasta ahora. En octubre de 2022, los spoilers del final de la primera temporada del programa se filtraron de manera similar en línea.

Esta no es la primera vez que se filtra un episodio de ‘House of the Dragon’

En aquella filtración del 2022, HBO condenó a los filtradores por afectar la experiencia de visualización de los fans de la serie:

“Estamos decepcionados de que esta acción ilegal haya interrumpido la experiencia de visualización de los fanáticos leales del programa, que podrán ver una versión prístina del episodio cuando se estrene el domingo”.

Hasta ahora, HBO no se ha pronunciado con respecto a la nueva filtración.

Standing with confidence. pic.twitter.com/D03UuU7I7O — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 31, 2024

HBO ya prepara su próxima secuela de ‘Game of Thrones’, ‘A Knight Of The Seven Kingdoms’

Antes del estreno de la segunda temporada, ‘House Of The Dragon’ se renovó para una tercera temporada en junio de 2024.

También se anunció el mes pasado que la próxima adaptación televisiva spin-off de ‘Game Of Thrones’ llegará a las pantallas a principios de 2025.

Actualmente titulada ‘A Knight Of The Seven Kingdoms’, ha comenzado a filmarse en Belfast, aunque no se ha confirmado una fecha de lanzamiento exacta.

Narra las aventuras y desventuras de “Ser Duncan ‘Dunk’ el Alto”, quien eventualmente se convertiría en el “Lord Comandante” de la Guardia Real, y su escudero “Aegon ‘Egg’ Targaryen V”, quien se convertiría en el futuro “Rey Aegon”.