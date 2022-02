‘Drive to Survive‘ es definitivamente la serie más esperada de Netflix para los fans de la Fórmula 1.

Después de un polémico y difícil de procesar final de temporada en el que Max Verstappen se coronó en el primer lugar tras derrotar a Lewis Hamilton a causa del safety que lo retrasó y le dio una oportunidad de oro a Verstappen en el Abu Dhabi Grand Prix, los fans ahora volverán a tener una continuación a tan esperada saga que hasta la fecha, le saca un nudo en la garganta a más de uno.

Si bien, Verstappen ya ha declarado que no quiere seguir formando parte de la serie ya que crea rivalidades inexistentes entre pilotos, Netflix continuará con el exitoso proyecto que durante tres temporadas ha logrado levantar el fandom por la Fórmula 1 todavía más de lo que ya estaba en Latinoamérica.

“Entiendo que se necesita para incrementar la popularidad en América. Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe. Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad“

Max Verstappen para AP