Estamos cada vez más cerca de volver a ver a Diego Luna como parte del Universo Star Wars, pues el actor capitalino retomará su papel de “Cassian Andor” como parte de la precuela que Disney tiene preparada para los fanáticos de la franquicia. Además, también hará las labores de productor ejecutivo en el programa.

Aunque ya todos sabemos el desenlace del espía rebelde y su compañera “Jyn Erso” gracias a ‘Rogue One’ (uno de los spin-offs más alabados de Star Wars); la próxima serie de “Casian Andor” nos ofrecerá detalles aún más profundos sobre el personaje de Luna, ya que la trama está situada cinco años antes de los eventos vistos en ‘Rogue One’, durante la etapa formativa de la Rebelión.

Recientemente, el actor mexicano concedió una entrevista a Deadline para hablar sobre la nueva temporada de ‘Pan y Circo’, su talk show de tintes político-sociales en Amazon Prime Video. Más adelante durante la conversación compartió algunos detalles sobre ‘Andor’, asegurando que las grabaciones ya concluyeron, y que el público puede esperar algunas “caras conocidas” en el reparto.

-Definitivamente verán caras conocidas. Puedo hablarles de este proyecto como de ningún otro porque no puedo spoilear el final si ya han visto ‘Stars Wars: Rogue One’. No importa lo que diga, no puedo arruinar el final.

Vía Deadline.