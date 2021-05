La actriz de la novena temporada de ‘Dexter’, Jamie Chung, sugirió recientemente que los miembros originales del reparto volverán para la próxima serie limitada del título, que le pondrá punto final a las demandas que los fanáticos hicieron durante 7 años.

Showtime concluyó su exitosa serie en 2013, con “Dexter” (Michael C. Hall) fingiendo su muerte y ocultándose en Oregón como leñador. La última temporada de ‘Dexter’ fue criticada por múltiples razones, pero una constante fue lo insatisfactorio que resultó el final de los arcos argumentales de los protagonistas. Los fans pedían que Showtime reviviera ‘Dexter’ para arreglar el final de la serie, y en octubre de 2020, la cadena confirmó que una novena temporada estaba en marcha.

Aunque por el momento no hay detalles sobre la trama de la serie renovada, sabemos que Clyde Phillips regresará como guionista y productor ejecutivo; y que Marcos Siega, quien ya dirigió nueve episodios de la serie original, volverá a producir y dirigir seis de los 10 capítulos de la serie limitada. Michael C. Hall también será productor ejecutivo junto a John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro y Scott Reynolds.

¿Cuántas temporadas tiene Dexter?

La serie original de ‘Dexter‘ estuvo al aire desde el 1 de octubre de 2006 hasta el 22 de septiembre de 2013 a través de la señal de Showtime.

Consta de 96 episodios, divididos en 8 temporadas.

¿Cuándo y dónde se estrena la temporada 9 de Dexter?

La producción de la novena temporada de ‘Dexter’ comenzó en feberero pasado y se espera que termine en julio. Si el rodaje va según lo previsto, los suscriptores de Showtime (Paramount+) podrían verla este mismo otoño.

¿Hay trailer o avance de la temporada 9 de Dexter?

Los tráilers muestran que “Dexter” ha vuelto a matar, lo que probablemente se deba a su nuevo adversario interpretado por Clancy Brown. A principios de año, se reveló que la novena temporada del programa se desarrollará principalmente al norte de Nueva York y no en Miami, como la original.

Una sinopsis publicada por The Hollywood Reporter ofrece:

10 años después de que Dexter Morgan desapareciera en el ojo del huracán Laura, el revival ve al personaje viviendo ahora bajo un nombre falso en un mundo alejado de Miami.

¿Cuál es la historia o sinopsis de Dexter?

Ambientada en Miami, la serie se centra en “Dexter Morgan” (Michael C. Hall), un técnico forense especializado en el análisis de patrones de manchas de sangre para el ficticio Departamento de Policía de Miami. Lleva una vida paralela secreta como asesino en serie justiciero, persiguiendo a los asesinos que se han escapado de las grietas del sistema judicial.

La primera temporada de la serie se basó en la novela Darkly Dreaming Dexter (2004), la primera de una serie de novelas de Jeff Lindsay. La adaptación corrió a cargo de James Manos Jr; quien escribió el primer episodio. Las siguientes temporadas evolucionaron independientemente de las obras de Lindsay.

¿Qué actores y actrices saldrán en la temporada 9 de Dexter?

Hasta ahora, Michael C. Hall es el único miembro del reparto anterior confirmado para la serie. Naturalmente volverá en su papel de”Dexter Morgan”. Clancy Brown será el villano principal “Kurt Caldwell”, el “alcalde no oficial” de Iron Lake. Jamie Chung (Lovecraft Country) actuará como “Molly”, la podcaster de crímenes reales.

Oscar Wahlberg (Manchester By the Sea) será “Zach”, el capitán del equipo de lucha del instituto Iron Lake. Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bird) y Michael Cyril Creighton (Spotlight) también forman parte del reparto.