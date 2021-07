En el último día de la San Diego Comic-Con 2021, un nuevo trailer del revival de ‘Dexter‘ ha sido estrenado y la presencia del actor Michael C. Hall está de regreso.

Bajo el título de ‘Dexter: New Blood’, la serie se situará a 10 años de los sucesos de la última temporada de la serie original.

Si bien aún no aparecen en el trailer, CoS ha confirmado que los dos de los más poderosos personajes de la serie, Debra Morgan y la “Trinity Killer” regresarán a la pantalla chica interpretados por Jennifer Carpenter & John Lithgow.

El trailer es bastante revelador; nos queda claro que Dexter huyó al noroeste de los EE.UU. a buscar una vida sencilla lejana a su obscura y sangrienta realidad. Sin embargo, no hay pasado que no alcance ni presente que no se deje alcanzar, así que este revival dará una merecida continuación a lo que los fans llevan 8 años esperando.