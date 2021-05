Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos modernos de la animación es ‘Demon Slayer/ Kimetsu No Yaiba‘, el anime adaptado del manga del mismo nombre que actualmente cuenta con una extraordinaria primera temporada de 26 capítulos (disponible en Crunchyroll y Netflix); y un primer largometraje que continúa batiendo todos los récords habidos y por haber, dentro y fuera de Japón.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se serializó en la revista de manga shōnen Weekly Shōnen Jump de la editorial Shueisha desde febrero de 2016 hasta mayo de 2020, con sus capítulos recogidos en 23 volúmenes tankōbon. Ha sido publicada en inglés por Viz Media y simultáneamente por Shueisha en su plataforma Manga Plus.

La adaptación de 26 episodios es producida por Ufotable y se emitió en Japón de abril a septiembre de 2019. La película secuela, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, debutó en octubre de 2020 y se convirtió en la película de anime y japonesa más taquillera de todos los tiempos, incluso superando a ‘Evangelion’, y en era pandémica.

¿Cuándo salió Demon Slayer y de qué trata la serie?

La primera temporada de ‘Demon Slayer/ Kimetsu No Yaiba‘ se emitió de abril a septiembre del 2019. El anime es dirigido por Haruo Sotozaki, con guiones del personal de Ufotable. A través de 26 capítulos se cubren 6 arcos; desde el ‘Arco de la Selección Final’ hasta el ‘Arco del Entrenamiento de Recuperación Funcional’.

‘Kimetsu No Yaiba’ sigue a “Tanjiro Kamado”, un joven que quiere convertirse en un cazador de demonios después de que su familia sea asesinada y su hermana pequeña “Nezuko” convertida en un demonio.

¿Habrá segunda temporada de Demon Slayer?

Se ha anunciado una segunda temporada, titulada ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba- Entertainment District Arcque, Yūkaku-hen’; y se estrenará en 2021. Haruo Sotozaki vuelve a dirigir la serie en Ufotable y Akira Matsushima regresa como diseñador de personajes. Los miembros del reparto vuelven a retomar sus papeles.

¿De qué se tratará la segunda temporada de Demon Slayer?

La segunda temporada de ‘Demon Slayer/ Kimetsu No Yaiba‘ no se retomará donde se quedó en la primera entrega; en su lugar; sucederá los hechos vistos en ‘Mugen Train’, el largometraje actualmente en cartelera, y que ha amasado más de $470 millones de dólares en la taquilla global.

Al principio de la segunda temporada, “Tanjiro” y sus amigos se dirigen a Yoshiwara, un infame y poco escrupuloso barrio rojo de Edo, donde proliferan los demonios, el crimen y otros actos desagradables. Cuando desaparecen varias esposas en la zona, se sospecha de cierta actividad demoníaca.

Depende de “Tanjiro”, y de un nuevo amigo con una conexión personal con el misterio, llegar al fondo del asunto antes de que desaparezca alguien más.

¿Hay trailer o avance de Demon Slayer, Temporada 2?

Publicado en febrero del 2021, el breve avance de ‘Demon Slayer/ Kimetsu No Yaiba‘ 2 adelanta los sucesos que veremos en el “Arco del Distrito del Entretenimiento”.

¿Cuándo saldrá la Temporada 2 de Demon Slayer?

El estreno de la segunda temporada del anime está previsto en Crunchyroll para el verano de 2021.

