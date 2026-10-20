Cyberpunk: Edgerunners 2 llegó a Netflix México el 20 de octubre con sus diez episodios completos. Conoce a sus nuevos personajes y cómo se conecta con la serie original.

Lo que debes saber

Cyberpunk: Edgerunners 2 se estrenó en Netflix el 20 de octubre de 2026 y está disponible en México.

se estrenó en y está disponible en México. La serie consta de diez episodios y los diez están disponibles desde el día de estreno, sin lanzamientos semanales.

y los diez están disponibles desde el día de estreno, sin lanzamientos semanales. La segunda entrega presenta una nueva historia y personajes en Night City. No continúa directamente las aventuras de David Martínez.

Cyberpunk: Edgerunners 2 ya puede verse en Netflix México. El anime de CD PROJEKT RED y TRIGGER estrenó sus diez episodios el 20 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado de estreno publicado por CD PROJEKT RED. Es un nuevo relato ambientado en Night City, la ciudad de Cyberpunk 2077, y no exige recordar todos los acontecimientos de la primera temporada.

La plataforma tiene una ficha oficial de Cyberpunk: Edgerunners 2 para México, por lo que el estreno no depende de calendarios de otros países. La disponibilidad requiere una suscripción activa a Netflix.

¿Cuántos capítulos tiene Cyberpunk: Edgerunners 2?

La nueva temporada consta de diez capítulos. Todos se publicaron el mismo día, así que no existe un calendario semanal de episodios pendientes. Netflix y CD PROJEKT RED anunciaron el formato como una historia independiente de diez episodios.

Serie Cyberpunk: Edgerunners 2 Estreno 20 de octubre de 2026 Plataforma Netflix México Episodios 10 Disponibilidad Temporada completa desde el estreno Estudio TRIGGER, en colaboración con CD PROJEKT RED

¿De qué trata la nueva temporada sin spoilers?

Cyberpunk: Edgerunners 2 vuelve a Night City, donde los implantes cibernéticos, las corporaciones y el trabajo de mercenarios determinan la supervivencia cotidiana. La nueva trama explora temas de venganza y redención a través de un grupo de personajes cuyas historias terminan conectándose.

De acuerdo con Netflix Tudum, la historia presenta una nueva tripulación, con un enfoque narrativo distinto y una animación renovada. No se trata de un remake de la serie anterior ni de una adaptación escena por escena del videojuego.

¿Quiénes son los personajes de Cyberpunk: Edgerunners 2?

Entre los nuevos protagonistas aparecen Roman, D, Weak y Talia, presentados en el material promocional. La página oficial del anime reúne imágenes de los personajes y explica que cada uno tiene objetivos, conflictos y relaciones propios.

La dirección está a cargo de Kai Ikarashi y el diseño principal de personajes corresponde a Kanno Ichigo. Bartosz Sztybor y Masahiko Otsuka participan en la creación de la historia. Los detalles sobre las alianzas, los enfrentamientos y los destinos de cada personaje se mantienen fuera de esta guía para evitar spoilers.

¿Hay que ver la primera temporada antes de Edgerunners 2?

No es necesario. Las dos historias comparten el universo de Cyberpunk 2077, pero la producción ha definido la segunda entrega como una narración independiente. Conocer a David Martínez, Lucy y los demás personajes originales aporta contexto del ambiente de Night City, aunque no es indispensable para entender la nueva trama.

También puedes consultar la nota de LifeBoxset sobre la película de Cyberpunk 2077 anunciada por Paramount, un proyecto diferente al anime, así como la guía de estrenos de Netflix en octubre de 2026.

Imagen destacada ilustrativa de una ciudad nocturna. Foto: Ivan Baton / Unsplash. No es un fotograma de Netflix ni del anime.