Desde hace mucho tiempo que se viene hablando de un reboot de la adorada serie de Fox ‘Malcolm el de en medio’. Sin embargo, recientemente el actor Bryan Cranston sugirió que sí se está trabajando en una nueva versión del programa, y que de hecho él estaría colaborando como escritor del guión (lo que garantiza material de calidad).

Pero bueno, cabe la pena resaltar que Cranston no dijo con todas sus letras que sí habrá un reboot de ‘Malcolm el de en medio’, ya sea como serie o película. En cambio, durante su aparición en el programa Watch What Happens Live esta semana (que puedes ver abajo), se le preguntó directamente si habrá o no un regreso de ‘Malcolm’.

Contestó ambiguamente diciendo que “en una escala del 1 al 10 es 8 seguro que habrá una serie o película al respecto”, y que ya han estado trabajando en conceptos para la historia.

“Sí, yo diría que en una escala del 1 al 10, yo diría que un 8 que vamos a hacer una reunión, película o espectáculo o algo así”, dijo Cranston. “Y sí, hemos estado trabajando en conceptos de historia, tramas y cosas así”.

Esta declaración contrasta con la postura anterior del actor de ‘Breaking Bad’ sobre el reboot, cuando rechazó las conversaciones sobre el proyecto.

Según The Independent, entonces el hombre de 67 años descartó los rumores que le situaban al frente del proyecto y añadió: “No necesito un trabajo. Tengo muchos trabajos”.

‘Malcolm el de en medio‘ se emitió de 2000 a 2006 y contribuyó a crear la peculiar comedia de situación que hoy conocemos y amamos; mientras que los programas anteriores se basaban en pistas de risa y audiencias de estudio, la creación de Linwood Boomer no tenía ninguna de las dos cosas, y el personaje de Frankie Muniz a menudo rompía la cuarta pared y hablaba directamente a la cámara.

Dos años después de su final, Cranston comenzó ‘Breaking Bad’, lo que le convirtió oficialmente en un fijo de la televisión durante más de una década. Actualmente protagoniza ‘Asteroid City‘, de Wes Anderson.