It's the Great Pumpkin, Charlie Brown cumple 60 años en 2026. Apple TV lo ofrecerá gratis el 17 y 18 de octubre. Estas son las fechas y su historia.

Lo que debes saber

It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown cumple 60 años en 2026. El especial se estrenó el 27 de octubre de 1966.

cumple 60 años en 2026. El especial se estrenó el 27 de octubre de 1966. Apple TV permitirá verlo gratis, sin suscripción, el 17 y 18 de octubre de 2026.

permitirá verlo gratis, sin suscripción, el 17 y 18 de octubre de 2026. La idea de la Gran Calabaza apareció por primera vez en una tira de Peanuts publicada el 26 de octubre de 1959.

Uno de los especiales de Halloween más reconocibles de la televisión está de aniversario. It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, protagonizado por Charlie Brown, Linus, Snoopy y el resto de la pandilla de Peanuts, cumple 60 años en octubre de 2026.

El aniversario llega con una buena noticia para quienes quieran volver a verlo. Apple TV anunció una ventana de streaming gratuito para el 17 y 18 de octubre, incluso para usuarios que no tengan una suscripción activa. La plataforma mantiene el especial disponible durante todo el año para suscriptores.

Cuándo se podrá ver gratis It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown

Apple confirmó que It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown estará disponible gratis en Apple TV el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. No será necesario pagar una suscripción durante esa ventana. El anuncio forma parte de la programación de temporada de la plataforma y coincide con el 60 aniversario del especial. Puedes consultar el anuncio oficial en Apple TV Press.

Fuera de esas fechas, el especial forma parte del catálogo de Apple TV. La página oficial de Peanuts también identifica la plataforma como su hogar de streaming.

Por qué la Gran Calabaza cumple 67 años, pero el especial cumple 60

Hay 2 aniversarios distintos detrás de esta historia. La Gran Calabaza fue mencionada por primera vez en una tira de Peanuts del 26 de octubre de 1959. Por eso, el concepto creado por Charles M. Schulz cumple 67 años en 2026.

El especial animado llegó después. It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown se estrenó en televisión el 27 de octubre de 1966. En 2026 celebra exactamente 60 años desde aquella primera emisión.

La historia gira alrededor de la fe de Linus en una figura que, según él, aparece cada Halloween en el huerto de calabazas más sincero para llevar regalos. Mientras sus amigos salen a pedir dulces, Linus decide esperar durante toda la noche.

De qué trata el especial de Halloween de Charlie Brown

Mientras Linus espera a la Gran Calabaza, Charlie Brown sale a pedir dulces con sus amigos y termina recibiendo piedras en lugar de golosinas. Snoopy, por su parte, imagina una misión como el as de la aviación de la Primera Guerra Mundial y vuelve a enfrentarse al Barón Rojo.

La combinación de humor, frustración y tradición convirtió al especial en una cita recurrente de Halloween durante décadas. Peanuts lo mantiene dentro de su colección oficial de especiales de temporada.

Por qué sigue siendo un clásico de Halloween 60 años después

La historia funciona porque nunca necesita mostrar a la Gran Calabaza. El centro es la convicción de Linus, el contraste con sus amigos y la forma en que Charles M. Schulz convirtió una idea absurda en una tradición reconocible dentro de Peanuts.

El aniversario también llega en un momento de renovado interés por la franquicia. En LifeBoxset puedes revisar el reciente set oficial de LEGO de Snoopy y Peanuts, otra muestra de la vigencia de estos personajes décadas después de su debut.

Dónde ver It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown en 2026

El especial está disponible en Apple TV para suscriptores. Quienes no tengan una suscripción podrán verlo gratis durante el 17 y 18 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial anunciado por Apple.

La ventana gratuita llega pocos días antes de Halloween y forma parte de una promoción que también abrirá temporalmente otros especiales clásicos de Peanuts durante noviembre y diciembre.