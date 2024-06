Estamos a unos cuantos días de que se estrene la segunda temporada de ‘House of the Dragon‘ y, rumbo a la esperada premiere, el Castillo de Chapultepec en la CDMX se ha vestido de rojinegro, portando los distintivos colores de la Casa Targaryen.

En redes sociales, la cuenta oficial de HBO Max Latinoamérica compartió las imágenes de cómo se ve el icónico Castillo de Chapultepec, cuya construcción barroca y neoclásica se remonta al año 1778 por órdenes del Conde de Gálvez.

“El castillo de Chapultepec en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando“, dijo la plataforma en Twitter.

El castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando #RaiseYourBanners #LaCasadelDragón #HOTD2 pic.twitter.com/eZIWYminFI — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 10, 2024

HBO Max estrenará la segunda temporada de ‘House of the Dragon’

Una serie de la prominencia de ‘House of the Dragon’ posee jugosos recursos promocionales y prueba de ello son las banderas con la insignia de la Casa Targaryen que el día de hoy (10 de junio) cuelgan de los muros del Castillo de Chapultepec.

Sin embargo, la promoción quizás no es tan necesaria en una programa como ‘House of the Dragon’, que posee una sólida base de fanáticos mundiales.

Sobre todo considerando en qué parte de la historia arranca esta segunda temporada, en donde los consejos “verde” y “negro” sacrificarán todo por mantener el reinado en Westeros.

¿De qué tratará la segunda temporada de ‘House of the Dragon’?

La nueva temporada de ‘House of the Dragon’ marca oficialmente el inicio de la guerra civil Targaryen, en la que las facciones políticas se disputan el control del Trono de Hierro.

Por un lado está el Consejo Negro: La princesa “Rhaenyra Targaryen” (Emma D’Arcy), el príncipe “Daemon” (Matt Smith) y sus fuerzas en Dragonstone.

El consejo Verde de King’s Landing está liderado por “Alicent Hightower” (Olivia Cooke), con su padre “Otto” (Rhys Ifans) y sus hijos el “Rey Aegon” (Tom Glynn-Carney) y el “Príncipe Aemond” (Ewan Mitchell).

El joven rey “Aegon” está redoblando sus pretensiones al Trono de Hierro, que su hermanastra “Rhaenyra” considera su derecho de nacimiento.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ y en dónde?

La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ se estrenará el próximo 16 de junio a través de HBO Max.

El primer capítulo se titula “Hijo por Hijo”, y aquellos quienes ya hayan leído la novela de George R. R. Martin sabrán lo intenso que será.