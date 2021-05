Sin lugar a dudas, una de las programaciones favoritas de los mexicanos (especialmente aquellos que no tienen o tuvieron la posibilidad de acceder a la TV por cable), es la que ofrece Canal 11.

Ahora simplemente llamado Once, la cadena de televisión pública es propiedad del Instituto Politécnico Nacional y su señal se emite a lo largo y ancho del territorio nacional. El Once inició sus transmisiones el 2 de marzo 1959, lo que la convierte en la primera televisora pública, educativa y cultural en México, y pionera en América Latina. A lo largo de su historia es reconocida por sus contenidos, que aportan conocimiento, información, cultura y entretenimiento.

Ahora, y en plena era digital, la televisora entra de lleno en el territorio del streaming y lo hace de manera cien por ciento gratuita, con algunos de los títulos, tanto para adultos como para los más pequeños del hogar; que marcaron historia dentro del catálogo del Once.

¿Estás listo? Te contamos como ver ‘Soy tu Fan’, ‘El Diván de Valentina’, ‘XY’, ‘La Ruta del Sabor’ y mucho más gratis y en línea a continuación.

¿Qué es Canal Once On Demand?

Canal Once On Demand es la nueva plataforma en línea del Once, y ofrece de manera completamente gratuita algunos de los programas y series más icónicos que han desfilado por su señal.

El diseño de la página es bastante intuitivo, y clasifica su contenido en secciones como ‘Jóvenes’, ‘Música’, ‘Ciencia y Tecnología’, ‘Cocina’, ‘Niños’, y ‘Salud’, entre otras (jerarquías bastante distintas a las de Netflix o Amazon Prime Video, por ejemplo).

¿Qué series se pueden ver en Canal Once On Demand?

¡Hay de todo y para todos los gustos! Contenido infantil, juvenil y para adultos que, seguramente muchos recordarán. Nostalgia pura. Nombramos a continuación algunos de los títulos más populares.

Soy tu fan

El diván de Valentina

XY

La ruta del sabor

Aquí nos tocó vivir

Pacientes

El Tímpano

Aprende inglés con Timmy

Pingu en la ciudad

Malinche

Los Minondo

A la Cachi Cachi Porra

Jóvenes politécnicos

Del mundo al plato

Elogio de la cocina mexicana

Ruta del sabor

Manos de artesano

Letras de la diplomacia

Minigrafías

Monteros

Palabra de autor

Acústicos de Central 11

¿Cuánto cuesta Canal Once On Demand?

Como mencionamos, ¡Canal Once On Demand no cuesta ni un solo peso! Puedes disfrutar de todo su contenido a través de canaloncelive.tv ¡que se arme el maratón! 🍿.