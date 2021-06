Sin lugar a dudas ‘Breaking Bad’, el extraordinario drama de AMC protagonizado por Bryan Cranston, con frecuencia es nombrado como uno de los programas de la pantalla chica más memorables de todos los tiempos, y que comparte podio con otros titanes como ‘Game Of Thrones’, ‘Los Sopranos’, ‘Seinfeld’ o ‘The Wire’.

Y pese a que uno de los actores principales de la serie piensa que ‘Breaking Bad’ será olvidada algún día, muchos otros la consideran como un clásico de culto, y como todo clásico, se requirió tiempo, esfuerzo y paciencia para ir desmarañando el impresionante arco argumental de la trama, al tiempo que atestiguamos grandes desarrollos de personajes 🎩.

La historia de cómo “Walter White” pasó de ser un maestro de química de instituto al productor más temido de metanfetamina azul se cuenta en 62 episodios, distribuidos en 5 temporadas. Y aunque recomendamos altamente ver la serie al hilo; si no estás interesado y quieres ir al grano y saber porqué todo mundo la considera una de las mejores, entonces te interesa el siguiente resumen de 15 minutos.

El argentino Jorge Pinarello es la mente -y voz- maestra detrás de Te lo resumo así nomás, un popular canal en YouTube (5.8 millones de suscriptores), en el que ofrece breves y didácticas síntesis de tus series y programas favoritos. Por si no la has visto, ya la viste y no le entendiste, o quieres recordar tus títulos favoritos, Te lo resumo tiene lo que estás buscando.

El Resumen de ‘Breaking Bad’ se grabó en 2019 con motivo del debut de ‘El Camino’, la película secuela protagonizada por Aaron Paul (“Jesse Pinkman”). Disfrútalo a continuación: