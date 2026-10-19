Apu volvió a hablar en Los Simpson tras casi nueve años. Sunil Malhotra sustituye a Hank Azaria en inglés y Janina Gavankar presta su voz a Manjula.

Lo que debes saber

Apu volvió a hablar en Los Simpson el 18 de octubre de 2026, tras permanecer sin diálogos desde 2017.

volvió a hablar en el 18 de octubre de 2026, tras permanecer sin diálogos desde 2017. Sunil Malhotra es su nueva voz original en inglés, en sustitución de Hank Azaria .

es su nueva voz original en inglés, en sustitución de . Janina Gavankar también debutó como la voz de Manjula, esposa de Apu.

Apu Nahasapeemapetilon volvió a tener diálogos en Los Simpson después de casi nueve años sin hablar. El personaje reapareció en el episodio especial Treehouse of Horror Presents: The Revengening, emitido en Estados Unidos el 18 de octubre de 2026, con la voz original en inglés del actor Sunil Malhotra.

¿Quién es la nueva voz de Apu en Los Simpson?

El regreso del encargado del Kwik-E-Mart ocurrió en el tercer capítulo de la temporada 38 de Los Simpson. Aunque el personaje había aparecido ocasionalmente en Springfield, su última intervención hablada había sido en The Serfsons, emitido en octubre de 2017. Apple TV identifica el nuevo episodio como el tercero de la temporada 38.

Sunil Malhotra, actor estadounidense de ascendencia india, tomó el relevo de Hank Azaria en la versión original en inglés. Malhotra ha participado en The Legend of Korra, The Legend of Vox Machina y videojuegos. El cambio no implica que él sea la nueva voz del personaje en el doblaje latinoamericano.

La identidad del nuevo intérprete fue confirmada por Variety, que entrevistó a Malhotra y al equipo creativo. La producción mantuvo en secreto la reaparición de Apu hasta el estreno del capítulo.

¿Por qué Hank Azaria dejó de interpretar a Apu?

Hank Azaria interpretó a Apu desde los primeros años de Los Simpson, a partir de 1990. La polémica surgió por la representación del personaje, en particular por su acento y los estereotipos asociados con la comunidad de origen indio en Estados Unidos.

La polémica cobró fuerza con el documental The Problem with Apu, estrenado en 2017 y dirigido por el comediante Hari Kondabolu. La producción examinó cómo el acento y los rasgos del personaje podían reforzar estereotipos sobre las personas de origen indio.

En 2020, Azaria hizo oficial su decisión de no volver a darle voz al personaje. En 2021 ofreció disculpas públicas, como documentó LifeBoxset en su cobertura sobre Hank Azaria y Apu. El actor continúa prestando su voz a otros personajes de la serie.

Desde entonces, los productores mantuvieron a Apu en un segundo plano mientras decidían cómo abordar su futuro. Su regreso representa el primer paso visible para recuperar al personaje dentro de la historia de Springfield.

¿Por qué Sunil Malhotra dudó en aceptar el papel de Apu?

Malhotra contó a Variety que inicialmente sintió preocupación cuando recibió la invitación para audicionar. Conocía la controversia alrededor de Apu y quería asegurarse de que la serie abordara el regreso de una manera distinta.

Por eso, pidió reunirse con el productor ejecutivo Matt Selman y el coproductor ejecutivo Cesar Mazariegos antes de aceptar el trabajo. El actor quería conocer sus planes para el personaje y saber si la producción estaba dispuesta a reconocer los problemas de su representación anterior.

Matt Selman declaró a Variety que quieren recuperar a Apu de una forma que le permita evolucionar sin perder el humor de Los Simpson. También confirmó que la familia Nahasapeemapetilon tendrá mayor presencia en próximos episodios. No anunció fechas específicas.

La esposa de Apu, Manjula, también estrenó nueva voz en el episodio: ahora es interpretada por Janina Gavankar.

¿Cómo regresa Apu en “The Revengening”? (Spoilers)

Advertencia: esta sección revela detalles del episodio. En “The Revengening”, Apu aparece disfrazado como una figura enmascarada que busca vengarse de los habitantes de Springfield. Al revelar su identidad, reprocha a sus vecinos que lo hayan ignorado durante años.

La historia funciona como una referencia a la propia ausencia del personaje y a las discusiones que durante años mantuvieron ocupados a los guionistas. Sin embargo, el episodio termina revelando que buena parte de los acontecimientos eran una pesadilla, antes de mostrar a Apu de vuelta en el Kwik-E-Mart junto a Manjula.