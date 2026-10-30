El episodio final de American Horror Story 13 enfrentó a las brujas con Satanás. Te explicamos quién murió, cómo termina y qué significa la última escena.

Lo que debes saber

American Horror Story 13 estrenó su episodio final, “Devil of a Good Time”, el 29 de octubre de 2026.

estrenó su episodio final, “Devil of a Good Time”, el 29 de octubre de 2026. Cordelia y Mallory intentan detener a Satanás con un hechizo que exige un sacrificio.

intentan detener a Satanás con un hechizo que exige un sacrificio. El cierre resuelve la batalla, pero deja una pista de que el mal podría seguir presente.

American Horror Story: 13 ya llegó a su final y, después de una temporada repleta de caras conocidas, las brujas de Coven tuvieron su último enfrentamiento contra el mismísimo diablo. El episodio 13, titulado “Devil of a Good Time”, se estrenó el jueves 29 de octubre en Disney+ México, justo a tiempo para Halloween.

Eso sí, el desenlace tiene varias vueltas. ¿Quién se sacrifica? ¿Qué pasó con Satanás? ¿Y qué significan esas cenizas del último minuto? Acá te contamos lo que ocurre, con una advertencia inevitable: desde este punto hay spoilers de todo el final de temporada.

Final explicado de American Horror Story 13: ¿las brujas derrotan a Satanás?

Antes de que las brujas puedan derrotarlo, Satanás, interpretado por Paul Anthony Kelly, toma una decisión inesperada: renuncia a su apuesta con Dios para apoderarse de la Tierra. Resulta que gobernarlo todo le quitaría una de sus diversiones favoritas, tentar a las personas y ver cómo se equivocan.

Pero eso no lo vuelve bueno. Satanás rescata del infierno a Cordelia Goode, interpretada por Sarah Paulson, y luego deja claro que la amenaza no ha desaparecido. Cordelia se niega a aceptar que la batalla haya terminado y sigue buscando cómo detenerlo definitivamente.

Mientras tanto, Mallory (Billie Lourd) viaja al pasado, hasta la época de los juicios de Salem, donde descubre un hechizo relacionado con la leyenda de Dorian Gray. La magia permite atrapar un alma dentro de una pintura, pero necesita un sacrificio enorme para funcionar. Y ahí aparece la pieza que faltaba.

¿Quién muere en el último episodio de American Horror Story 13?

La muerte que define el desenlace es la de Ben DeSoto (Joey Pollari). Las brujas descubren que es el decimotercer Anticristo y que sus poderes están ligados a los de su padre, Satanás. Si Ben entrega su vida, Cordelia y Mallory podrán usar esa energía para completar el hechizo.

La decisión llega en el peor momento para él. Ben acaba de convertirse en padre de una niña junto a Madison Montgomery (Emma Roberts). Aun así, acepta sacrificarse. Después de su muerte, las dos Supremas consiguen atrapar a Satanás dentro de La última cena, la pintura de Leonardo da Vinci, donde queda como el invitado número 13 a la mesa.

También muere Mr. Phibes (John Waters), a quien Satanás decapita después de frustrar el último sacrificio de su plan. El personaje reaparece en el infierno, condenado a dirigir una película que nunca sale bien. Y, fiel a su estilo, parece disfrutarlo.

¿Y Cordelia y Queenie? Ambas habían muerto en el episodio anterior, pero son devueltas a la vida durante el final. Es decir, no terminan la temporada muertas, aunque sus destinos estuvieron en juego hasta el último momento.

¿Qué significan las cenizas de Ben en la escena final?

Cuando parece que el aquelarre consiguió una victoria definitiva, la serie deja una última señal inquietante: las cenizas de Ben se levantan del suelo y entran en la chimenea. No se explica de manera directa qué sucede después con ellas.

La lectura más clara es que el mal no desapareció por completo. Satanás quedó encerrado en la pintura, pero eso no garantiza que su influencia haya terminado. En una entrevista con TheWrap, Paul Anthony Kelly también planteó la posibilidad de que su personaje algún día escape. Eso es una interpretación del actor, no una confirmación de una futura historia.

Otro detalle que podría dar de qué hablar es la hija de Ben y Madison. La niña nace poco antes del sacrificio de su padre y Satanás interviene para devolverle la vida. La temporada no confirma que ella sea una nueva amenaza, aunque su origen deja espacio para teorías.

¿Habrá temporada 14 de American Horror Story?

No hay un anuncio oficial de la temporada 14. La información publicada por Disney+ presenta esta entrega como un gran encuentro entre historias anteriores y aclara que el futuro de la antología todavía no está confirmado. El cierre ambiguo da pie a más aventuras, pero no significa que ya se haya autorizado otra temporada.

¿Dónde ver el final de American Horror Story 13 en México?

La temporada 13 está disponible en Disney+ para México. El episodio final llegó el 29 de octubre de 2026 a las 10:00 p. m., hora del centro de México, según el calendario oficial de Disney Latinoamérica.

Para quienes quieran seguir con el maratón de terror, en LifeBoxset también tenemos la guía de estrenos de Disney+ de octubre y el tráiler de American Horror Story: Delicate, la entrega anterior de la antología.

Este es el tráiler oficial de American Horror Story: 13 publicado por FX Networks: