En 2018 se anunció que el ganador del Oscar -en ese mismo año por ‘La Forma del Agua‘- Guillermo del Toro, produciría su primera antología de terror para Netflix, ’10 After Midnight’; robusteciendo así el acuerdo que comenzaron en 2016 con la serie de animación de DreamWorks, ‘Trollhunters’.

A tres años del anuncio, todavía no se sabe el número de episodios de la serie (el título sugiere que serán “diez”, pero eso aún no está confirmado), ni qué otros directores se incorporarán a los episodios. Tampoco hay palabra sobre el reparto, o detalles específicos sobre la historia.

Ahora mismo los detalles en torno a ‘Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight‘ son escasos. Consideremos que el cineasta se tomó un año sabático; trabajó con Scott Cooper produciendo su película de terror ‘Antlers’; amplió su acuerdo con Dreamworks; y firmó un acuerdo con Fox Searchlight Pictures.

¿Cuándo inició la producción de Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight?

Ya en 2019 se anunciaba (vía Deadline) que tanto la producción de ‘10 In The Midnight’, como la de la cinta de romance ‘Let It Snow’ (estrenada en noviembre de ese mismo año), estaban listas para grabarse en Toronto, Canadá, luego de que Netflix alquilara Cinespace Studios y Pinewood Toronto Studios como centros de producción.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de horror Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight?

De momento ninguna fecha de estreno ha sido oficializada y, considerando los retrasos a escala mundial debido a la pandemia del coronavirus, probablemente no la veamos este mismo año.

IMDb, la popular plataforma especializada en cine y televisión, afirma que ’10 After Midnight’ se estrenará en 2022. Habrá que esperar por más información.

¿De qué tratará y cuál será la historia de Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight?

’10 After Midnight’ es descrita como una “colección de historias seleccionadas personalmente por el oscarizado cineasta, sofisticadas y terroríficas a partes iguales”. Del Toro hará las funciones de guionista y director de algunos episodios; y seleccionará un equipo de escritores de horror de primera línea y nuevos cineastas para dar vida al resto de su selección de historias.

El tapatío vuelve a formar equipo con su productor de ‘La forma del agua‘, J. Miles Dale. Ambos producen de forma ejecutiva junto a Gary Ungar, de Exile Entertainment.