Un video compara escenarios del remake de Zelda: Ocarina of Time con Breath of the Wild. Mira qué pasó con el Templo del Tiempo y el Rancho Lon Lon.

Lo que debes saber

GameXplain comparó varios escenarios de Ocarina of Time y Breath of the Wild.

El Templo del Tiempo, el Lago Hylia y el Rancho Lon Lon aparecen en el video.

La comparación destaca referencias visuales y cambios de diseño, no una nueva confirmación de la cronología oficial.

Hay lugares de Hyrule que los fans de The Legend of Zelda podrían reconocer con los ojos cerrados. Ahora, una comparación del remake de Ocarina of Time para Switch 2 y Breath of the Wild deja ver lo mucho que cambiaron sus escenarios y las referencias que Nintendo conserva entre juegos.

El canal GameXplain publicó un video que pone los mapas uno junto al otro. La comparación también fue retomada por Kotaku el 9 de noviembre.

Los lugares de Zelda que aparecen en ambos juegos

El Templo del Tiempo es uno de los ejemplos más evidentes. En Ocarina of Time luce como un edificio completo, mientras que en Breath of the Wild vemos estructuras dañadas y un entorno distinto. El contraste permite apreciar cuánto ha evolucionado la ambientación de la franquicia.

También se reconocen el Lago Hylia y el Rancho Lon Lon. Sus nombres, formas y detalles arquitectónicos recuerdan lugares que los jugadores llevan décadas visitando. No todos los elementos son idénticos y eso es parte de lo interesante del ejercicio.

¿Qué revela la comparación sobre la historia de Hyrule?

Las imágenes muestran decisiones de diseño y guiños para los fans, pero no resuelven por sí solas todos los debates de la cronología de Zelda. La saga contiene distintas ramas temporales y sus responsables han explicado sus relaciones en materiales oficiales. Conviene separar esas referencias narrativas de una interpretación definitiva de los mapas.

En el video original de GameXplain se observan las escenas lado a lado. La nueva iluminación y el detalle del remake hacen más fácil apreciar qué zonas se mantuvieron reconocibles y cuáles se rediseñaron.

Más Zelda para quienes no quieren salir de Hyrule

El interés por el clásico de Nintendo también se refleja en otros lanzamientos. Hace poco te contamos sobre la edición en vinilo de la música de Ocarina of Time, otra forma de regresar al juego sin encender la consola.

También seguimos las novedades comerciales en torno a Nintendo en nuestra cobertura de las preventas de Zelda para Switch 2. La comparación de GameXplain funciona, sobre todo, como una invitación a volver a explorar dos de las versiones más conocidas de Hyrule.