Sin lugar a dudas estar en la cárcel, privado de la libertad física, puede ser una experiencia que transforma al individuo en cuerpo, mente y alma. Tal parece ser el caso de YosStop, ahora nombrada como “Yoseline N” por las autoridades locales quien, tras 4 meses en el penal de Santa Martha Acatitla, ha tenido mucho tiempo para la reflexión. Dichas meditaciones han sido compartidas con el resto del mundo a través de su pareja, Gerardo González, pero hoy Yos ha dado el siguiente paso en su evolución de pensamiento.

Los primeros mensajes que Yoss ofreció eran meramente personales, y se centraban en su experiencia en reclusión. Ahora, parece ser que la youtuber está dispuesta no sólo a compartir su sentir si no el del resto de sus compañeras en prisión, y ha iniciado un proyecto titulado Una Mujer en la Cárcel.

Se trata de una cuenta de Instagram en donde Yoseline estará compartiendo relatos y reflexiones de otras mujeres que, al igual que ella, han sido privadas de su libertad. La primera publicación parece ser de una compañera cercana a Yoss, en el que cuenta su difícil reto de superar la adicción a las drogas. La narración viene acompañada por un mensaje que dice:

¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto.

Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir.

Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel. Aquí les dejo una reflexión de una de ellas.

Atentamente: Una mujer en la cárcel.

Vía redes sociales.