En palabras de “Dominic Toretto”, “lo más importante en la vida siempre será la familia”. La hija de Paul Walker, Meadow, se casó el fin de semana, y nada menos que Vin Diesel estuvo allí para llevarla al altar.

Al compartir las fotos de su boda en una playa de República Dominicana, la recién casada, de 22 años, incluyó una imagen de Diesel con un traje azul pálido y gafas de sol, acompañándola con orgullo al altar. Como ya informó Vogue, Walker portó un vestido de alta costura de Givenchy para este día tan especial.

Se trató de un papel apropiado para la estrella de acción, ya que es el padrino de Meadow Walker y ha permanecido cerca de ella desde la muerte de su padre en 2013. Paul Walker, quien también protagonizó otras películas como ‘Joy Ride’ y ‘She’s All That’ además de su papel principal en la franquicia ‘Fast & Furious’; tenía 40 años cuando murió en una colisión de un solo vehículo.

La boda de Meadow tuvo lugar casi ocho años después de la repentina y trágica muerte de su padre, y más de 20 años desde que él y Diesel protagonizaron juntos por primera vez como el famoso dúo “Brian O’Conner” y “Toretto”.

Mientras que ‘F9’ se estrenó en cines este verano tras ser retrasada por la pandemia del Coronavirus; la franquicia de ‘Fast and Furious’ está programada para concluir con dos películas más, ambas dirigidas por Justin Lin. La última aparición de Walker en la taquillera serie de carreras fue en ‘Furious 7’, de 2015, que estaba en producción al momento de su muerte.

Fuera de la franquicia de ‘Fast and Furious’, Diesel protagonizará próximamente una película de acción real de ‘Rock ‘Em Sock ‘Em Robots’, basada en el clásico juego de boxeo de mesa. Durante la cuarentena, el actor también hizo una incursión en la música, lanzando los sencillos “Feel Like I Do” y “Days Are Gone”, inspirados en la música de club, en septiembre y octubre del año pasado, respectivamente.