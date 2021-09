A 7 meses de su aprehensión en la CDMX Ricardo González, mejor conocido como Rix, se ha declarado culpable por el delito de violación equiparada en grado de tentativa hacia Nathalia Campos. Ha sido sentenciado a 3 años y dos meses en prisión. Actualmente se encuentra en el Recluso Preventivo Varonil Oriente, y está ahí desde el pasado 25 de febrero. Sobre el fallo definitivo de la corte la abogada de Campos, Mónica Peña, dijo en una conferencia de prensa:

El youtuber se declaró culpable por voluntad propia el pasado 1ro de septiembre, lo que derivó en un proceso abreviado que culminó con la sentencia antes descrita. Además de cumplir su tiempo en prisión, Rix deberá de pagar una reparación de daños que, según la afectada, donará a ONGs que ayuden a mujeres víctimas de violencia en México. Sobre la culminación del proceso judicial; Nath Campos declaró:

Los procesos en el país también desalientan mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo de muchos años de mi vida, de mucha lucha.

–No pensé que en tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y es lo que quería compartir, el mensaje que quiero dar es definitivamente muy personal en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar, cuando decide alzar la voz, no es fácil.

El pasado mes de enero, Nath Campos, hija del compositor chileno Kiko Campos; denunció en redes sociales el abuso que sufrió en 2017 por parte de Rix, a quien creía su amigo. Abusó de ella encontrándose en un estado inconveniente, luego de asistir a una reunión entre amigos. El violentador se ofreció a llevarla a su departamento, en donde se registraron los hechos.

-No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo.