Rechazar a alguien cuando no tienes ningún interés en salir con esa persona puede ser una tarea difícil. Todos soñamos con tener una relación con nuestro crush pero, cuando alguien más se te lanza y no es nada de lo que esperabas, tienes que rechazarlo sin verte mala onda. He aquí las maneras de rechazar a alguien sin herir sus sentimientos o al menos, no pasarnos de la raya.

Maneras de rechazar a alguien sin lastimarlo

1. Decirle que prefieres su amistad. Seguramente se sentirá y más, porque está de moda la llamada “friendzone”, pero es mejor dejarles en claro dónde pertenecerán si es que quieren seguir llevándose contigo. De lo contrario, a futuro les dolerá más.

2. Dejarle de contestar mensajes. Después de rechazar a alguien, si te comienza a mandar mensajes, ni siquiera los abras. Están en un momento delicado, donde si ven un rayo de esperanza, son capaz de lanzarse de nuevo hacia ti.

3. Utiliza mentiras leves. Quizá no son tan mentiras, pero dile que estás mucho más enfocado a tu carrera, que no tienes tiempo para tener una relación y que no has encontrado a alguien que entre sobre tus planes.

4. Sé claro para no dar alas. Debes rechazar a alguien sin herirlo, más que nada a largo plazo, ya que después tú te convertirás en una mala persona, por haber “jugado” con los sentimientos de esa persona que está clavada contigo. Haz hincapié que la verdad no tienen compatibilidad para una relación y eso no cambiará.

5. Aléjate un poco para que se le pase. El tiempo y el espacio, son las cosas que le traerán tranquilidad para que siga con su vida después de haber sido rechazados. Así, ninguna pasará por momentos incómodos y lo superará.

6. Evita resaltar algo positivo de ese alguien. Al rechazar a alguien, no agregues frases como “eres muy lindo, pero…”, “quien ande contigo será feliz…”, etc. Evítalo, porque es una sutil manera de darles alas y que piensen que a futuro tendrán una oportunidad contigo.

7. Jamás seas ofensivo. Es lo peor que puedes hacer, quizá no te agradó que ese alguien se te declarara. Pero, no le digas “no me gustas nada”, “no eres para nada mi tipo” o, “eres el último con quien saldría”. Controla tus impulsos y la crueldad.

8. Platica sobre tus pretendientes. Si sospechas que una persona quiere contigo, es momento de rechazar a ese alguien con indirectas. Todo lo que no debes hacer en una relación, aquí si debes hacerlo, pues sólo son “amigos”. Platícale de vez en cuando de tu ex, de los que quieren contigo y de tus citas. Sólo los masoquistas querrán intentar hacer algo.