Mientras que ‘Kirby and the Forgotten Land‘ y ‘Pokémon Legends: Arceus‘ han sido en definitiva los dos títulos clásicos que más revuelo han causado entre los fanáticos de Nintendo, la realidad es que el fandom sólo espera el anuncio de uno y solamente un título en específico: ‘Breath Of The Wild 2’.

Si bien en 2020 se confirmó al 100% que el original contaría con una segunda, en 2021 el desarrollo se vio retrasado por cuestiones de realces en los contagios COVID.

Además, recordemos que Japón tuvo un serio problema de repuntes en Osaka, por lo que en general, el archipiélago se vio congelado una buena parte del 2021.

Sin embargo, hoy está confirmado: ‘Breath of the Wild 2‘ será lanzado en 2022, ¿qué fecha? No sabemos aún, pero probablemente, tal y como Atomix reporta, lo veremos estrenarse en noviembre diciembre de este año.

¡Así que atentos! Que es bien posible que esta segunda entrega muestre verdaderamente en qué lapso de tiempo nos encontramos dentro de la línea de Legend Of Zelda.