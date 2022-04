Las Hello Kitty x Nike Air Presto, que fueron anunciadas inicialmente en 2004 como una exclusiva Family & Friends; están a punto de recibir un lanzamiento oficial. Nike planeó inicialmente ofrecer 500 pares de la colaboración en cuatro colores diferentes, pero el zapato terminó convirtiéndose en un lanzamiento súper especial con tan sólo 12 pares disponibles de cada colorway.

Para aquellos que no estén familiarizados con la historia de las zapatillas, ¡son un poco infames!

La combinación de colores rosa y melocotón fue diseñada por Hiroshi Fujiwara, de Fragment; mientras que la negra fue elaborada por Steven Smith, el “Padrino” del diseño moderno de zapatillas, cuyos créditos van desde las Reebok InstaPump Fury hasta las Nike Zoom Air Spectrum y la línea Yeezy de Adidas.

Había otras dos combinaciones de colores previstas que nunca llegaron a producirse, como recuerdó Smith en una nota de 2018 para Highsnobiety.

“Mark Parker [ahora director general de Nike, entonces copresidente] sabía lo mucho que me gustaban Japón y Sanrio”-dijo. “Traía mi waflera de Hello Kitty y preparaba a todo el mundo wafles en forma de Hello Kitty una o dos veces al año, sólo por diversión. Llevaba mi almuerzo todos los días en una lonchera de Hello Kitty o de Badtz-Maru. Me pareció natural que trabajara en el proyecto especial para el aniversario de Hello Kitty”. Vía Highsnobiety.

Las Hello Kitty Air Presto formaban parte de un proyecto para celebrar el 30 aniversario del personaje en 2004. Inicialmente, según Smith, el pack iba a tener un lanzamiento limitado pero disponible. Sin embargo, al final, sólo unos 12 pares de cada colorway llegaron a los amigos y familiares de Nike y del fabricante de Hello Kitty, Sanrio. “No estoy seguro de por qué fueron tan limitados”– confiesa Smith. “El plan original era de 500 de cada modelo cuando se me presentó el proyecto por primera vez”.

Al echar un vistazo a imágenes más cercanas, tenemos una mejor idea sobre el diseño.

La parte superior de la zapatilla está marcada con gráficos de Hello Kitty, acentuados por una jaula alterada con la cara de la icónica gatita japonesa. Los detalles adicionales vienen en forma de plantillas gráficas y entresuelas blancas sutilmente entintadas, combinadas con suelas de goma negras. La zapatilla también vendrá con una caja especial e irá acompañada de una colección de ropa a juego.

Con un precio de $140 dólares, las Hello Kitty x Nike Air Presto saldrán a la venta el 2 de mayo.