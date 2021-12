Tanto si estás preparado para ser el hombre de la casa, como si sólo buscas un lugar para comer unos nutritivos macarrones con queso en el microondas; Airbnb te tiene cubierto. La mansión de Winnetka, Illinois, que fue inmortalizada en la película de 1990 ‘Mi Pobre Angelito’, acogerá a un máximo de cuatro huéspedes el 12 de diciembre por la módica cantidad de 25 dólares ($530 pesos), trampas explosivas incluidas.

Por supuesto, no sería ‘Mi Pobre Angelito’ sin un representante del clan McCallister. Devin Ratray, quien interpretó a “Buzz McCallister”, el hermano mayor de “Kevin”; estará presente para enseñarte su tarántula -sí, hay una tarántula- y para ayudarte a encontrar un bonito espejo de baño en el que gritar.

“Va a estar decorado exactamente igual que hace 31 años y completado con golosinas y trucos”, dijo Ratray, de 44 años, a la Revista People. Continuó explicando:

Habrá trampas, pero nada peligroso. Habrá, por supuesto, deliciosos macarrones con queso en el microondas y un vaso alto de leche, tal y como Kevin intentó cenar hasta que fue fatalmente interrumpido por los Bandidos Mojados. Vía People.

No dio más detalles sobre las trampas, pero dijo: “Se proporcionará todo lo que puedas imaginar en la primera película, siempre que no sean botes de pintura en la cara”. Y añadió: “Con suerte nevará, como en la película. No podemos controlar eso, pero esto es realmente vivir en una fantasía de película. Creo que eso es maravilloso” ⛄.

La mansión también vendrá equipada con el nuevo set de LEGO de 3.955 piezas de ‘Mi Pobre Angelito’, para la fortuna de las familias que logren el alojamiento. Como parte del evento, Airbnb hará una donación al Hospital Infantil La Rábida de Chicago. Ratray comentó al respecto:

“También se está haciendo un bien a los niños con dolencias y enfermedades crónicas. Todo va a una buena causa. No hay ningún inconveniente”. Vía People.

Las reservaciones estarán abiertas a partir del 7 de diciembre, y las travesuras de ‘Mi Pobre Angelito’ tendrán lugar el 12 de diciembre.