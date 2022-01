Para el artista canadiense de 42 años Ekow Nimako, la creación de arte “inequívocamente negra” con ladrillos de LEGO habla de reimaginación, de reconocimiento del pasado y de un futuro esperanzador e inclusivo.

“Estoy haciendo arte”, dijo Nimako a la CNN. “Esto es arte. No es un pasatiempo, no es un juguete, no forma parte del fandom de LEGO, no es una tontería. No entra en muchas de las categorías en las que entran las creaciones de LEGO”.

